Siniaková a Krejčíková vyhrály finále čtyřhry v Madridu a načaly druhou stovku společných výher

Tenistky Barbora Krejčíková a Kateřina Siniaková vyhrály čtyřhru na antuce v Madridu. Turnajové dvojky ve finále porazily třetí nasazené Kanaďanku Gabrielu Dabrowskou a Demi Schuursovou z Nizozemska ve dvou setech 6:4 a 6:3. Madrid (Španělsko) 18:52 8. května 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kateřina Siniaková a Barbora Krejčíková ve finále Australian Open | Foto: Kelly Defina | Zdroj: Reuters

Společně se Siniaková a Krejčíková dočkaly sedmého deblového triumfu v kariéře a druhého v sezoně. Letošní finalistky Australian Open slavily právě v Melbourne vítězství v přípravném turnaji na úvodní grandslam sezony v akci nazvané Gippsland Trophy.

„Byly to dva těžké týdny, protože jsem po kvalifikaci musela čekat na čtyřhru, ale s Bárou nám to klape,“ řekla Siniaková v rozhovoru na kurtu. „Díky za atmosféru, je fajn hrát zase před publikem. Je parádní, že to skončilo trofejí. Jsem šťastná,“ doplnila Krejčíková.

České tenistky ve dvouhře na turnaji v Madridu končí. Kvitová i Muchová nedokázaly projít přes čtvrtfinále Číst článek

V semifinále v Madridu oslavily Siniaková s Krejčíkovou společnou stou výhru na okruhu WTA a ve finále načaly druhou stovku. Sice hůře začaly a prohrávaly 0:2, ale stav 1:3 otočily na 5:3. I ve druhém setu přišly jako první o servis a znovu vývoj obrátily.

Dámská čtyřhra na antuce v Madridu má podruhé za sebou ve vítězném páru českou vlajku. Předloni zde uspěla nyní už bývalá hráčka Barbora Strýcová se Sie Šu-wej z Tchaj-wanu.

„Soupeřky dokážeme zaskočit“

Tenistky Kateřina Siniaková a Barbora Krejčíková načaly ve čtyřhře už druhou stovku společných vyhraných zápasů na okruhu WTA. Sobotním titulem na antuce v Madridu ukázaly, že pořád dokážou soupeřky překvapovat.

Zazářily už třemi grandslamovými tituly v juniorkách a mezi ženami tvoří deblový pár čtvrtou sezony, ale už i předtím se tu a tam daly dohromady. V roce 2018 spolu zvedly vítěznou trofej na Roland Garros i ve Wimbledonu a byly i světovými jedničkami.

Letos získaly druhý titul, celkově sedmý společný, a na Australian Open prohrály až ve finále. „Přijde mi super, že nám to spolu pořád jde,“ pochvalovala si pětadvacetiletá Krejčíková v on-line rozhovoru z Madridu. „Plno soupeřek nás má okoukané, je to pro nás proto velice náročné, ale i když nás mají přečtené, tak dokážeme přijít s něčím dobrým a zaskočit je.“

Siniaková doplnila, že se snaží, aby byly schopné hrát stejně dobře, i když si s parťačkou prohodí strany. „Snažíme se škálu vylepšit, to se nám daří a můžeme zahrát úplně cokoli," řekla Siniaková a ze stovky vyhraných zápasů měla radost. "To jsem ani nevěděla. Krásné číslo.“

Ve finále prohrávaly s Kanaďankou Gabrielou Dabrowskou a Demi Schuursovou z Nizozemska 1:3, ale vývoj otočily. „Říkala jsem Katce, že jsme lepší, akorát jsme to neposkládaly správně a musíme makat každý balon. A otočilo se to,“ řekla Krejčíková.

Nejtěžší zápas zvládly na úvod. Po volném prvním kole porazily ve druhém Američanky Madison Keysovou a Jessicu Pegulaovou až 10:8 v super tie-breaku. „Byly hodně nepříjemné. Jsou obě výborné singlistky, takže to bylo hodně náročné,“ pronesla Krejčíková.

Obtížné bylo i čekání na samotný turnaj čtyřhry. Siniaková vypadla v kvalifikaci dvouhry už minulé úterý a Krejčíková v 1. kole ve čtvrtek. Do čtyřhry zasáhly až tento týden v úterý.

„Byl tady problém s tréninkem, dalo se hrát jen hodinu přes den a pak až v sedm večer. O kurty se bojovalo, což bylo dost nepříjemné,“ řekla Krejčíková a Siniaková dodala: „Byla jsem zklamaná z prohry v kvalifikaci dvouhry, ale pak jsem tady dost i cvičila mimo kurt a doufám, že to je vidět. Čekání na čtyřhru se vyplatilo a jsem nadšená, že jsme zahrály debla dobře.“