Cítila jsem trochu tlak, říká po postupu Siniaková. Promluvila i o ruské trenérce

Tenistka Kateřina Siniaková si poprvé od předloňského srpna zahraje semifinále turnaje na ženském elitním profesionálním okruhu WTA. Probojovala se do něj v italské Parmě, po výhře nad Garciovou z Francie 7:5 a 6:1. Jak řekla v rozhovoru pro Radiožurnál, po předchozím vítězství nad Serenou Willamsovou cítila tlak, aby na výborný výsledek navázala. Parma 17:26 20. května 2021

Moc gratuluji. Jaké pro vás je být znovu v semifinále?

Je to super pocit. Jsem hrozně ráda, že se mi to povedlo, protože ten tlak a to, že můžu postoupit, jsem samozřejmě cítila. Hrozně moc si toho vážím.

Jak si vážíte toho, že jste potvrdila velkou výhru? Ne každému se totiž podaří takto navázat.

Určitě si toho vážím moc. Na začátku jsem byla nervózní, bylo to znát a cítila jsem to na sobě. Snažila jsem se to nevnímat a hrát každý míč, možná to i na té hře bylo vidět, že jsem trochu bojovala. Jsem moc ráda, že jsem ten první set vybojovala, to mi určitě pomohlo dál v zápase.

Na konci první sady bylo hodně zvratů, z 0:40 na shodu, pak jste ten gem nešťastně ztratila, ale přesto jste to dokázala vyhrát. Cítíte se teď mentálně silnější?

Rozhodně ano. Koukala jsem zpětně na zápasy, jsou gemy, kdy jsem hodněkrát prohrávala a nakonec je vyhrála nebo naopak. Takže jsem hodně ráda, že se mi daří hrát každý míček a co nejvíce bojovat. Cítím se na kurtu lépe a hraje se mi dobře, doufám, že to bude takto pokračovat.

Pomáhá vám v tom někdo, nebo jste k tomu dospěla sama? Jak nyní vůbec vypadá váš trenérský tým?

Vypadá to, že na antuce mi to sedí, tu hru tomu mám přizpůsobenou. Zdá se, že když se dostanu do této části sezony, tak se mi daří a je to můj šálek kávy. Spolupráce či výpomoc teď byla od ruské trenérky Manjukové. Hodně jsme trénovaly, hodně makaly, moc se mi to líbilo. Myslím si, že mi dodala energii, abych bojovala a našla se. Předtím jsem se trochu trápila.

Jste na spolupráci nějak dohodnuté dál?

Uvidíme... Teď jsme byly dohodnuté na antukovou sezonu, tak uvidíme, jak to půjde dál. Jsem hrozně ráda, že mi vypomáhá.

Takže i na Roland Garros si ji vezmete s sebou?

Ano.

Zpátky k Parmě. Ten areál mi sedačkami připomíná Stromovku. Cítíte se tam trochu jako doma?

Stále je to moc daleko, ráda bych se zase podívala zase domů. Ale určitě je to hrozně příjemný areál, jak je v přírodě. To, že nikam pořádně nemůžeme, je hodně psychicky náročné, ale tento areál dává pozitivní energii.