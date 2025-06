‚Kafe, obchody a Champs-Élysées.‘ Siniaková si před osmifinále Roland Garros užila volný víkend v Paříži

Kateřina Siniakova si na Roland Garros užila volný víkend. Poslední deblový zápas hrála v pátek, další jí po boku Američanky Taylor Townsendové čeká v pondělních 15 hodin a 30 minut.

Nějaký čas samozřejmě Češka věnovala tréninku a také nastudování hry soupeřek. Pak ale došlo i na ryze ne-tenisové věci.

„Byla jsem se podívat na Eifelovku a Notre Dame. Dala jsem si kafe, prošla pár obchodů a byla na Champs-Élysées. Je to trochu změna od toho, než být pořád ve sportovním prostředí, užila jsem si nějaký čas v centru,“ vzpomíná rodačka z Hradce Králové.

Teď už se Kateřina Siniakova soustředí na obhajobu titulu v deblu. Ten loňský vybojovala s Corey Gauffovou, teď hraje s jinou Američankou Taylor Townsendovou.

„Samozřejmě bych byla ráda, kdyby to znovu klaplo, ale ten titul je daleko. Ať už nastupuji jako obhájkyně, nebo jsem první nasazená, tak mám velmi těžkou roli. Kterýkoliv pár, který proti nám nastoupí, tak nemá co ztratit a můžou předvést skvělý výkon. Bude to náročné, ale v takové pozici nejsem poprvé,“ věří Siniaková.

Američané prožívají na Roland Garros renesanci. Do osmifinále ve dvouhře postoupili ičtyři tenistky - tedy nejvíce od roku 1985. A přestože antuka obecně nepatří k jejich oblíbeným povrchům, Townsendová hraje podle Siniaková na oranžových dvorcích výborně.

„Taylor má hru postavenou na antuku. Dobře mění rytmus hry, dává vysoké míčky, které soupeřkám skáčou a dělá jim tak problémy,“ chválí Siniaková, kterou čeká s Taylor Townsendovou utkání proti Maďarce Timee Babosové a Brazilce Luise Stefaniové.

O postup do čtvrtfinále francouzského turnaje zabojuje od 11 hodin také Anna Siskova s Ruskou Kamilou Rachimovovou proti rumunsko-belgickému páru Irina Beguová a Yanina Wickmayerová.

