Překvapilo mě, že to tělo zvládlo, říká Siniaková po vítězném návratu. Wimbledon bez bodů ji zaskočil

V březnu v Miami musela kvůli zdravotním potížím odstoupit z nadějně rozehraného turnaje, a když už si za měsíc myslela, že bude v pořádku, zranila se Kateřina Siniaková v Madridu. Po další několikatýdenní pauze nyní nastoupila k úvodnímu duelu na Roland Garros a po setech 6:4, 7:6 porazila Chorvatku Petru Martićovou. Obhájkyně deblového titulu mluvila v dějišti antukového turnaje s reportérem Radiožurnálu. Rozhovor Paříž 10:43 23. května 2022

Zvládla jste úvodní utkání s velmi těžkou soupeřkou, navíc po vynucené pauze. Jak se to povedlo?

Upřímně jsem hodně překvapená a nadšená. Vůbec jsem nevěděla, jak to může dopadnout, můj cíl byl odehrát zápas do konce zdravá. Překvapilo mě, že to tělo zvládlo, navíc s vítězným koncem.

Málokdo odkrývá karty, zvlášť během turnaje, prozradíte ale, co vás trápilo? V Americe jste totiž hrála moc dobře a pak to z nějakého důvodu přestalo jít...

To asi úplně neprozradím. Zranění, které se mi stalo v Miami, bylo jiné než to, co se mi stalo v Madridu, ale možná to bylo trochu propojené. Tělo přece jen mělo za sebou pauzu a pak dostalo další zátěž v Madridu, tak se objevily další problémy. Karty ale odkrývat nebudu (úsměv). Ale jsem moc ráda, že jsem to stihla, a uvidím, jak tělo bude reagovat v dalším kole.

V kariéře jste neustále hrála, váš fyzický fond byl vždy ohromný, hodně jste toho zvládla a teď jste najednou měla pauzu. Jak jste to snášela?

Nebylo to nic moc (smích). Možná z toho plyne i chyba v Madridu, kde jsem asi nemusela nastupovat. Jak říkáte, zkušenosti se zraněním moc nemám. Byla jsem zvyklá na to, jak cítím své tělo, a věděla, co si mohu dovolit. Se zraněním se to celé otočilo. Asi mi prostě řeklo, že si musím dát pauzu, že toho bylo dost. Alespoň jsem mohla trochu pobýt s rodinou a odpočinout si.

Tipuji, že jste hodně stála o návrat na grandslamu, pro vás navíc s tak úspěšnou historií...

Hrozně moc jsem tu chtěla hrát, snažila jsem se pro to dělat všechno. Opravdu bych ani nedoufala, že se to takhle sejde i vítězně, jsem ráda, že to zatím drží.

Podobně na tom byla i Barbora Krejčíková, vaší deblovou partnerku také trápily zdravotní potíže. Mluvily jste spolu o tom?

Byly jsme v kontaktu. Nejdříve to vypadalo, že budu připravená dřív, a pak jsem jí psala, že si dávám znovu pauzu. Psaly jsme si pořád s jasným cílem být „ready“ na Paříž. Je opravdu velký bonus, že jsme to stihly tak, že tu hrajeme obě, na druhou stranu nemáme moc co ztratit. Nemáme nahráno, natrénováno, takže se budeme snažit předvést maximum, užít si to. Jsme hlavně rády, že jsme zpět na kurtu.

Předloňské Roland Garros bylo se spousty omezeními, loni už fanoušků mohlo trochu víc. Teď je to všechno zase jako dřív, jak to vítáte?

Je to skvělé. I když člověk hraje na menším kurtu, atmosféra je skvělá, je tu narváno a je to znát. K tenisu to patří, za mě jsou to dobré zprávy. O žádných omezeních pro tenisty nevím, máme volnost pohybu. Na testech jsem nebyla, ty mi vůbec nechybí (smích).

Poprvé se hraje na dlouhý tie-break v rozhodujícím setu, podobně jako v Austrálii. Jak se na to díváte? Máte dobrou fyzičku, tak byste mohla vydržet na kurtu hodně dlouho.

Myslím si, že je dobře, že se snaží grandslamy sjednotit. Aby měl každý grandslam úplně jiná pravidla a jiné zakončení zápasů, nebyla nejlepší varianta. Vydali se teď tímto směrem, tak to musíme respektovat.

Podobně to bude i s Wimbledonem. Jak se koukáte na to, že vlastně bude na úrovni exhibičního turnaje? (Mužská tenisová asociace ATP ani ženská WTA nebudou udělovat za letošní Wimbledon body do světového žebříčku, protože na turnaji nesmějí startovat ruští a běloruští hráči - pozn. red.)

Těžko, člověk je z toho trochu zaskočený. Ze začátku jsem si říkala, že je asi fér, že body nebudou, ale pak jsem slyšela, že by všechny měly spadnout bez toho, aniž by je člověk mohl obhájit. Moc to nedává smysl. Teď jsme tady a těžko říct, jak se z toho člověk bude potom cítit. Není to nic příjemného, ale i přesto tam člověk hrozně chce hrát. I kdyby někdo získal tu slavnou trofej bez bodu, tak bude hrozně rád.