Siniaková má prostě smůlu, myslí si Hlaváčková. Sinner nechce riskovat zranění během ‚exhibice‘
Kateřina Siniaková do smíšené čtyřhry na US Open nenastoupila. Před startem soutěže z ní kvůli nemoci odstoupil její spoluhráč Sinner a pořadatelé turnaje dvojici nahradili americkým párem. „Jannik míří za trofejí z hlavní soutěže ve dvouhře a nechce zbytečně zatěžovat tělo,“ myslí si expertka Radiožurnálu Sport Andrea Sestini Hlaváčková. Siniaková přitom na posledním grandslamu na Wimbledonu v mixu triumfovala po boku Nizozemce Sema Verbeeka.
Až v úterních 15 hodin organizátoři turnaje oznámili, že Kateřina Siniaková smíšenou čtyřhru na tenisovém US Open s Jannikem Sinnerem hrát nebude. Dokážeš přiblížit, co hráčka v té chvíli prožívá? Co se jí honí hlavou?
Kateřina to určitě musela respektovat, přestože musí být smutná. Na US Open je novinka, že se turnaj smíšené čtyřhry hraje během dvou dnů a to musela být opravdová show. Sportovní výkony jsou během tak krátké akce trochu s otazníkem, ale Katka se určitě těšila. Teď bude pokračovat v tréninku a připravuje se na hlavní část turnaje. Je pochopitelné, že to Jannik kvůli svému zdraví vzdal. Týden před startem turnaje dvouhry nechce cokoliv riskovat kvůli „exhibici“.
Byl od Siniakové risk si vybrat jako parťáka právě Sinnera, který den před začátkem smíšené čtyřhry na US Open nedohrál finále turnaje v Cincinnati?
Vždy je to risk. V úterý večer jsem koukala na zápas Novaka Djokoviće a Olgy Danilovičové proti Mirre Andrejevové s Daniilem Medvěděvem a tito hráči prostě riskují zranění. Především u mužů, kde bylo několik zvučných jmen. Oni se do té smíšené čtyřhry pustili s velkou vervou a vždy bylo možné, že se to stane. Bohužel to vyšlo na Katku s Jannikem.
Jak velký problém je to pro Kateřinu Siniakovou po ekonomické stránce? Jde mi o to, co všechno si účastníci Grand Slamu platí dopředu a co zařizují pořadatelé.
Myslím, že u Kateřiny je to v pořádku. Nevím tedy přesně, jak je to nastavené, co se týče nového formátu čtyřhry, během několika dní, ale určitě je hráčům vypláceno stravné a peníze na ubytování. To je vysoká částka, musí totiž pokrýt hotelový pokoj na Manhattanu. Okolo kurtu mají akreditaci, se kterou mají pokryté jídlo jak tenisté, tak trenéři.
To vše tedy funguje, pokud je hráč v soutěži. Tyto benefity přijdou Katce až později, ale myslím, že jí je to aktuálně jedno a soustředí se na přípravu na hlavní soutěže v singlu i deblu.
Už si někdy osobně zažila situaci, když parťák zruší účast na poslední chvíli?
Naštěstí se mi to na velkém turnaji nikdy nestalo. Já vždy hrála s někým, komu na deblu velmi záleželo a hráli jsme za jakýchkoliv situací. U Jannika je to něco jiného, ten míří za trofejí z hlavní soutěže ve dvouhře a nechce zbytečně zatěžovat tělo. Titul ze smíšené čtyřhry tím, že je nahuštěný do dvou dnů, ztrácí hodnotu a stává se z něj exhibice.
Karolína Muchová skončila ve smíšené čtyřhře na US ve čtvrtfinále, když s Rusem Rubljovem porazili americkou dvojici Venus Williamsová a Riley Opelka, ale nestačili na obhájce titulu Italy Andreou Vavassorim a Sarou Erraniovou. Co říkáš na první zápas, kdy se dvojice postavila proti Venus Williamsové?
Porazit Venus už začíná být trochu povinností, přece jen jí už je 45 let a pro mě osobně je trochu zvláštní, že se snaží stále zůstat u velkého tenisu. Tyto návraty jsou těžké, viděli jsme to u Petry Kvitové. Venus je odvážná a opravdu respektuju snahu něco předvést.