Hráli jsme lépe než v semifinále. I přes prohru to byl super týden, hlásí Siniaková po Turnaji mistryň

Tenistka Kateřina Siniaková končí na Turnaji mistryň jako poražená finalistka. Jenom necelý den po semifinálové výhře podlehla ve dvojici s Američankou Taylor Townsendovou kanadsko-novozélandskému páru Dabrowská, Routliffová /r-tlifová/ 5:7 a 3:6. V systému bez výhod se česko-americkému týmu nedařilo tolik využívat šance a také o tom si s fedcupovou reprezentantkou povídal reportér Radiožurnálu Sport Jaroslav Plašil. Rijád 20:36 9. listopadu 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kateřina Siniaková a Taylor Townsendová | Foto: VCG | Zdroj: Reuters

Kateřino, gratuluji k celému turnaji, nakonec to ale nedopadlo. Co chybělo k tomu, aby to dopadlo co nejlépe?

Aby se nehrál systém bez výhod. Já jsem ale spokojená i přes prohru, přestože to je těžké. Byl to super týden a z naší strany to bylo dobré. Soupeřky ale předvedly super tenis, tlačili nás a prostě stačilo, aby bylo pár míčku na naší straně. S Taylor jsme se bavili o tom, že jsme hráli lépe než v semifinále, ale byl to jiný tým a jiné podmínky. Ale celý týden byl dobrý.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si reportáž Radiožurnálu Sport s tenistkou Kateřinou Siniakovou o prohraném finále Turnaje mistryň, reprezentaci a jejím zdravotním stavu

Po minulém zápase jste šli spát docela pozdě. Měli jste dost sil?

Myslím, že jsme vypadali dobře a cítili jsme se připravené. Není to úplně fér, ale nechci se na to vymlouvat, tak to někdy je.

Po zápase jste se s Taylor Townsendovou dlouze objali. Řekli jste si během toho pár slov? Třeba, že to příště vyhrajete?

Asi to, že jsme hráli dobře a nechali jsme tam všechno. Bohužel může vyhrát jen jeden tým, ale já si myslím, že jsme předvedli dobrý tenis a jsme dobrý tým, který může být nebezpečný.

Budete tedy s Taylor Townsendovou pokračovat?

Já už po letošní sezoně nic neplánuji. Uvidíme. Během turnaje jsme nic řešit nechtěli, teď na to ale čas bude.

Vaše sezona ještě nekončí, čeká vás pohár Billie Jean Kingové ve Španělsku. Letíte přímo nebo ještě do Prahy?

Nakonec do Česka, letos je to příjemnější než některé jiné roky. Za dva dny poté poletím do Malágy.

Krok od titulu! Deblový pár Kateřina Siniaková a Taylor Townsendová dokráčel na prestižním turnaji až do finále, kde nestačil na nové šampionky turnaje pro nejlepší hráčky světa Gabrielu Dabrowski a Erin Routliffovou ve dvou setech.



Ale i tak to byla pro Kateřinu Siniakovou… pic.twitter.com/ETUZlDbXaL — Český olympijský tým (@olympijskytym) November 9, 2024

Jen doplním, že jste měli výhodu v tom, že se utkáte až s vítězem duelu Španělska a Polska. Jste připravená zasáhnout hned do prvních zápasů?

Doufám, že se mi po cestě nic nestane a jedu připravená.

Jak vaší pohodě pomohla organizaci Turnaje mistryň? Taylor Townsendová pochválila organizátorku Garbiñe Muguruzaovou, která jako bývala tenistka dobře cítí, co hráčky potřebují.

Turnaj byl super, vše bylo výborně zařízené a já si to užila. Doufám, že se zde ještě objevím.

Na Pohár Billie Jean Kingové s Muchovou nebo Siniakovou. Po zranění chybí Vondroušová a Plíšková Číst článek

Takže účast na příštím ročníku je pro vás velká motivace?

Rozhodně ano, vždy mám vidinu toho, že to je odměna za grandslamy. Tak snad to klapne.

Máte v Rijádu ještě nějaké místo, které jste nestihla navštívit?

Asi ano, třeba se něco objeví. Fungovalo mi to tu, takže zkusím zapojit ještě jeden den. A třeba mi to pomůže k úspěchu ve finále.

Jak jste na tom se silami? Členové týmu o vás říkají, že jste trochu „robocop“.

Cítím se dobře. Někdy mám horší a těžší chvíle, ale teď jsem připravená, jsem v pořádku.

S ohledem na minulé sezony odhaduji, že jste šťastná za to, jak jste vše zvládla. Válčila jste se zraněními nebo vám odcházely spoluhráčky. Je tomu tak?

Ano, jsem nadšená, že jsem celou sezonu odjela v pořádku a bez velkých zdravotních problémů. Hrozně si toho vážím, já už nejsem nejmladší a je znát, že člověk musí umět poslouchat svoje tělo. Doufám, že tak budu pokračovat, tenis se zrychluje a je to strašně fyzicky náročné. Poté je ta regenerace znát a já věřím, že na tom jsem ještě dobře.

What a season



Katerina Siniakova and Taylor Townsend cap off an incredible season as finalists at the WTA Finals in Riyadh. #WTAFinalsRiyadh pic.twitter.com/x2qSAsBIVB — Tennis Channel (@TennisChannel) November 9, 2024