Siniakovou po vítězném Wimbledonu čeká pauza. ‚Raketu teď do ruky nevezmu,‘ směje se tenistka

Tenistka Kateřina Siniaková se po zisku titulu ve smíšené čtyřhře Wimbledonu vrátila do Česka. Po boku Nizozemce Sema Verbeeka smíšenou čtyřhru a získala 11. grandslamový titul v deblu. Po krátké pauze se začne připravovat na Livesport Prague Open v pražské Stromovce. „Atmosféra je tu vždy skvělá," těší se světová jednička v deblu na domácí turnaj. Praha 19:47 14. července 2025

„Raketu teď do pátku nevezmu do ruky. Ještě ale nevím, jak to celé bude poté probíhat,“ vyprávěla dobře naladěná Kateřina Siniaková po návratu do Česka. Vedle ní stála trofej pro vítěze wimbledonského mixu, kterou vybojovala s Nizozemcem Semem Verbeekem.

Siniaková měla radost, že svému parťákovi pomohla k prvnímu grandslamovému titulu jeho kariéry. To se jí povedlo v posledních letech už poněkolikáté.

„Je to krásný pocit, když jim můžu udělat takovou radost. Nejde to moc popsat, já si hrozně užila všechna vítězství, a když je možnost jim to dopřát, tak je je vidět jejich radost, která mi také dělá radost,“ popisuje Siniaková.

Obhajoba titulu v dámské čtyřhře Siniakové nevyšla. S Američankou Townsendovou skončily v semifinále. A i když ji to stále mrzí, dokáže v tom najít i pozitivní věci.

Sem Verbeek a Kateřina Siniaková | Foto: Paul Zimmer | Zdroj: Profimedia

„Vždycky je něco špatné k něčemu dobré. Tím, že jsme prohráli v semifinále, jsem měla dva dny volno, takže jsem mohla podívat po městě nebo si v klidu vybrat šaty. Když hrajete v neděli, tak jste v takovém stresu, že všude spěcháte,“ popisuje Siniaková volbu šatů, které si vybírala na wimbledonský ples šampionů, který se koná na závěr travnatého grandslamu.

Nyní si ale světová jednička ve čtyřhře trochu odpočine a bude se primárně věnovat singlu. Příští týden nastoupí na domácím turnaji v pražské Stromovce. A těší se na velkou podporu z tribun, kterou během roku na okruhu WTA logicky zažívat nemůže.

„Atmosféra je tu vždy skvělá, takže se hrozně moc těším. Jediným mým přáním je nehrát proti české tenistce, abych si atmosféru užila pořádně. Divák pak nemůže fandit jen jedné z nás,“ směje se Siniaková.

Hlavní část turnaje Livesport Prague open začíná v pondělí 21. července a Radiožurnál Sport z jedné z největších tenisových akcí v České republice přinese každodenní vstupy a reportáže.