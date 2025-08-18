Další souboj mezi Alcarazem a Sinnerem skončil skrečí, nemocný Ital odstoupil z finále v Cincinnati
Španělský tenista Carlos Alcaraz získal titul na turnaji Masters v Cincinnati. Místo očekávaného dramatického souboje světové jedničky a dvojky trvalo ale finále v parném počasí jen 23 minut. Zdravotně indisponovaný italský obhájce titulu Jannik Sinner duel za stavu 0:5 se slzami v očích skrečoval.
Sinner, světová jednička v mužské kategorii, měl přitom již v úterý vstoupit do turnaje ve smíšené čtyřhře na US Open po boku Kateřiny Siniakové.
Dvaadvacetiletý Alcaraz získal letos už šestý titul a sbírku rozšířil o celkově 22. trofej. Se Sinnerem se v této sezoně potkali ve finále počtvrté a bilanci mají vyrovnanou 2:2. Ital vybojoval výhru na antukovém Masters v Římě, na Roland Garros pak ale v pětisetové bitvě triumfoval Alcaraz.
Další odveta ve Wimbledonu vyšla pro změnu lépe Sinnerovi, nyní ale nebyl od počátku ve své kůži. Skrečí skončila jeho série 26 vítězných zápasů na tvrdém povrchu.
„Je mi líto, nemůžu. Snažil jsem se, ale nemůžu. Cítím se hrozně. Nemůžu se hýbat, mám pocit, že se zhroutím. Je mi líto fanoušků," řekl na kurtu supervizorovi Sinner, jenž v sobotu oslavil 24. narozeniny. Omluvou fanouškům pak začal i projev na kurtu při předávání trofejí.
„Je mi moc, moc líto, že jsem vás zklamal. Cítím se špatně už od včerejška. Myslel jsem, že se to přes noc zlepší. Ale zhoršilo se to. Zkusil jsem nastoupit a pokusil se odehrát alespoň krátký zápas, ale už toho víc nezvládnu, moc se omlouvám,“ řekl Sinner publiku.
Alcaraz měl pro soupeře slova pochopení. „Tohle není způsob, jak bych chtěl vyhrávat trofeje. Můžu jen říct, jak je mi to líto, úplně chápu, jak se teď musíš cítit,“ řekl Španěl, jenž v Cincinnati triumfoval poprvé v kariéře. „Ale jak jsem řekl už mnohokrát, jsi opravdový šampion a jsem si jistý, že se vrátíš silnější, jako vždycky,“ dodal.
Tenisový turnaj mužů a žen v Cincinnati (tvrdý povrch):
Dvouhra - finále:
Alcaraz (2-Šp.) - Sinner (1-It.) 5:0 skreč.