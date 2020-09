Pracovala jsem sama se sebou, říká k vzestupu formy tenistka Siniaková. Teď vyhlíží Roland Garros

Podobně jako loni se na antukových turnajích před Roland Garros zvedá. Zatímco před rokem se jí dařilo v Norimberku, teď se Kateřina Siniaková snaží nabírat sebevědomí ve Štrasburku. Po výhrách nad Američankou Bernardou Perovou a Ruskou Jekatěrinou Alexandrovovou postoupila do čtvrtfinále. V součtu s minulým vystoupením v Římě zvítězila ve třech ze čtyř posledních zápasů. Štrasburk (Francie) 19:49 23. září 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kateřina Siniaková | Zdroj: Reuters

Jste v prvním singlovém čtvrtfinále v tomto roce, co to znamená pro Vaše sebevědomí?

Jsem velmi šťastná, že jsem na antuce vyhrála dva zápasy. Ale bylo to těžké.

Čemu Váš postup přikládáte? Co z Vás udělalo tu lepší proti Rusce Alexandrovové?

Snažila jsem se tlačit co nejvíce míčků na druhou stranu kurtu, protože Jekatěrina má tvrdé údery, hraje rychle. Soustředila jsem se na každý míček. Začala jsem dobře, ona zprvu hodně kazila. Nesnažila jsem se být úplně agresivní, spíš zůstat u mé hry.

Ve čtvrtfinále Vás čeká Aryna Sabalenková z Běloruska, taktéž ranařka. Jak se na ní připravíte?

Myslím, že jsem hrála proti soupeřkám s tvrdými údery už v prvním a druhém kole, takže to očekávám. Znám jí. Čekám další složitý boj.

Jste jednou ze silné skupiny českých hráček. Jak se mezi nimi cítíte? Hrála jste s nimi například po koronavirové pauze.

Je neskutečné, že máme tolik tenistek v nejlepší dvoustovce. Když jsme nemohly cestovat, stále jsme mohly hrát skvělé tenisové zápasy. To, že jsem 62. na světě, ale asi až sedmá v Česku, je neuvěřitelné. Přišlo mi vhod, že se u nás hrálo tolik turnajů. Skoro mi to nepřišlo jako pauza kvůli té porci zápasů.

Připomínají Vám ty výhry loňský rok před Roland Garros, kdy se Vám takto začlo také dařit?

Jo, vypadá to, že mi antuka sedí. Určitě se nyní cítím lépe, myslím, že hraji dobře. Jsem spokojená, že mám teď nahrané nějaké zápasy.

Sice bylo v posledních dnech ještě teplo, ale čeká vás teď trochu něco jiného? Přeci jen už se blíží konec září.

Předpověd není úplně nejlepší, takže se můžeme jen obávat. Ale počasí v Paříži je poslední dva roky nic moc, doufejme, že nebude pršet. Předpokládám, že to nebude nic příjemného, bude zima. Teď jsme všichni rádi, že můžeme hrát.

Jak se dá na podobné podmínky připravit? Je to těžší?

Nemyslím si. Beru to turnaj za turnajem, datum je víceméně doplňkové. Budu se snažit hrát, uvidíme, co počasí přinese.

Změnila jste něco ve své hře, že se Vám tolik daří, nebo to přišlo najednou?

Hodně jsem potřebovala pracovat sama se sebou. Trochu jsem odstoupila od lajny a snažila se nastavit mou hru. Nejsem úplně agresivní hráčka, který to dokončí na tři údery. K tomu i antuka napomáhá. Snažila jsem se dostat do formy, aby tam nebyly rychlé body, a myslím, že se mi to podařilo.