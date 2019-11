Tenista Berdych po konci kariéry prozradil, kam uklidil rakety a čemu se teď chce více věnovat

Jeho pracovní dny se v posledních letech zásadně změnily, ubylo tréninků i zápasů, naopak stále častěji navštěvoval lékaře a zdravotnická zařízení. I proto se Tomáš Berdych jednoho rána rozhodl, že už nebude profesionálním tenistou. Definitivní konec oznámil při Turnaji mistrů v Londýně. Po návratu domů naznačil, jak může jeho život po kariéře vypadat.

Čtyřiatřicetiletý Berdych už nemá rakety na očích. Ale není to tak, že by je schválně schovával, aby netrpěl při vzpomínkách na slavné zápasy a na potlesk fanoušků po velkých výhrách. Důvod je prý jednoduchý.

„Mám rád pořádek, takže to je taška, která mi vyloženě překážela. Opravdu je to jen z tohoto důvodu,“ prozradil Tomáš Berdych po návratu z Londýna, kde o svém konci krátce mluvil i s jedním z nejslavnějších tenistů Švýcarem Rogerem Federerem.

Brit Andy Murray, který už se smiřoval s koncem kariéry, ale po operaci kyčlí zase hraje, mu pro změnu napsal zprávu. „Byla to od něj opravdu hezká zpráva. Gratuloval mi ke kariéře a samozřejmě mi psal, že to pro mě muselo být těžké rozhodnutí, protože sám v něčem podobném byl,“ ujistil Berdych, že jeho konec je definitivní.

Tenis už jen exhibičně

Raketu sice ještě někdy vezme do ruky, přislíbil účast v exhibičním utkání v červnu při Turnaji v Prostějově, pokud mu to zdraví umožní. Nevylučuje, že se do tenisového prostředí jednou v nějaké roli vrátí. Ale teď má zřejmě jiné priority.

„Celá kariéra se odehrávala pro mě a já byl tím středem. Teď ale nemám problém, že to světlo bude mířit na někoho jiného.“

Manželka Ester, která je profesionální modelkou, dlouhá léta doprovázela Tomáše Berdycha na turnajích. A možná že teď je ta chvíle, ženě podporu oplatit.

„Ona za těch osm let, co jsme se poznali, toho obětovala spoustu a já jsem jí za to hrozně vděčný. Takže pokud se ona pro něco rozhodne, tak stejnou podporu může čekat i ode mě.“

Ale cestovat by chtěl Tomáš Berdych i po Česku a třeba i na kole, na kterém se na rozdíl od tenisového kurtu může pohybovat bez bolesti. Od manažera Karla Tejkala dostal na dvorcích pražské Sparty dárek, knihu s oblíbenými trasami, a minimálně jeden tip na výlet už by měl.

„Krajem Domažlic a Klatov? No, proč ne. Já znám skoro lépe celý svět, než Česko, což mě taky trochu mrzí,“ přiznal Tomáš Berdych - jeden z nejúspěšnějších tenistů české historie.

Tomáš Berdych na fotce s manželkou Ester Berdychovou-Sátorovou: