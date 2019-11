Konec jedné tenisové éry. Tomáš Berdych po 17 letech končí kariéru, rozloučí se v Londýně

Tenista Tomáš Berdych podle očekávání ukončí po sedmnácti letech kariéru. Někdejší finalista Wimbledonu a čtvrtý hráč světa oznámí odchod ze scény v sobotu na Turnaji mistrů, což deníku Blesk řekl jeho otec Martin Berdych. Sám hráč ve vyjádření na sociálních sítích fanouškům vzkázal, že to mělo být malé překvapení a ať vydrží do soboty, kdy zveřejní více informací. Praha 12:08 13. listopadu 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Spokojený Tomáš Berdych po postupu do osmifinále | Foto: Kim Kyung-Hoon | Zdroj: Reuters

„Jestli chcete být překvapení, tak nesledujte žádná média ani sociální sítě. Ale vím, to v dnešní době nejde,“ řekl Berdych v angličtině ve video vzkazu fanouškům. „Stala se chybička. Měl jsem v plánu malé překvapení na sobotu, kdy budu v Londýně, ale už to není možné. Ale to je v pořádku. Více informací bude v sobotu, buďte na příjmu,“ dodal.

Tenistka Kvitová mění trenéra. Po čtyřech a půl letech ukončila spolupráci s Davidem Vydrou Číst článek

„Myslím, že to bude v sobotu parádní tečka,“ citoval Blesk Martina Berdycha s tím, že se s manželkou rovněž chystají do Londýna, kde se rozlučka uskuteční.

Konec kariéry dvojnásobného vítěze Davisova poháru Berdycha byl víceméně jasný od letošního US Open. V New Yorku tenista po vyřazení v prvním kole na otázku, jestli bude hrát v roce 2020, prohlásil: „To si myslím, že už je hodně nereálné.“

Čtyřiatřicetiletý Berdych má chronické problémy vyplývající z vrozené vady levé kyčle. Když se tělo ozve, nedokáže pořádně hrát. „Nemůžu servírovat, nemůžu se pořádně ani ohnout, což je v tenise dost blbý. Vždyť já nejsem schopen se ani hýbat,“ odhalil, s čím bojuje. Během kariéry ale většinou hrál bez výraznějších komplikací, až uplynulé dva roky se opotřebení projevilo a účast na turnajích často rušil.

Letos odehrál devět turnajů a 22 zápasů. V žebříčku klesl na 103. místo a je daleko od 50. příčky, která by mu kariéru ještě prodloužila. „Když tam nebudu, už nemám jisté, že se dostanu na velké turnaje. A abych ve svém věku seděl doma a čekal do posledního dne, jestli se někam dostanu, a pak rychle letěl někam do světa, to už nemám zapotřebí,“ řekl vítěz 13 turnajů ATP v New Yorku.