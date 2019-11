Můj plán je nemít plán, těší se Berdych na volno po konci tenisové kariéry

Tomáš Berdych už není profesionálním tenistou. S kariérou se rozloučil na slavnostním ceremoniálu při Turnaji mistrů v Londýně, společně s několika dalšími hráči, kteří v minulých měsících a letech také končili. Speciální velkolepou rozlučku, jakou měl třeba někdejší daviscupový spoluhráč Radek Štěpánek, ovšem neplánuje. Londýn 11:20 18. listopadu 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tomáš Berdych. | Foto: JB Autissier / Panoramic | Zdroj: Reuters

Když hlasatelka oznamovala nástup loučícího se Tomáše Berdycha, byly už stovky lidí na odchodu londýnské z haly. Ale přeci jen se většina z nich na schodech ještě otočila a českému tenistovi zatleskala. Takové sbohem Berdychovi stačí, žádnou velkolepou slávu v Praze by dělat nechtěl.

„V těhlech věcech jsem byl vždycky takový spontánní, nikdy jsem to neměl moc nalajnované a naplánované,“ říkal Berdych Radiožurnálu.

Jedním z tleskajících na dvorci byl i další bývalý tenista a Berdychův daviscupový spoluhráč Radek Štěpánek.

„Skoro 15 let jsme hráli v podstatě stejné turnaje a potkali jsme se čtyřikrát, což je na tu dobu hrozně málo. Hráli jsme spolu takhle dlouho v jedné generaci a takhle málokrát jsme se potkali, ale o to víc jsme se potkávali jako parťáci a dokázali toho spolu hrozně moc,“ připomínal Štěpánek, kterému do posledních slov skočil kolem procházející Španěl Nicolas Almagro.

Právě Almagra Štěpánek s Berdychem v Praze v roce 2012 zdolali a získali pro Česko po 32 letech Davis Cup. To je jeden z momentů, na které teď může Tomáš Berdych vzpomínat, zatímco mu z jeho velké dlaně budou postupně mizet mozoly od rakety.

„Zatím je to strašně krátké, ale užívám si každý den. Člověk měl celý život nalajnovaný život skoro na minuty. A to najednou odpadá a člověk je pánem svého času, že si může dělat, co chce. Má víc času na rodinu, na blízké, na lidi, které musel celou tu dobu odmítat a kteří celou dobu stáli někde v koutě,“ řekl Berdych.

„Plán, co bych chtěl dělat, zatím nemám. Můj plán je nemít plán. Určitě pro nadcházející rok a půl,“ dodal na modrém kurtu pro Turnaj mistrů, kde se rozloučil s tenisovou kariérou.