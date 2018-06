Hledá se ‚nový Berdych‘. Českému tenisu scházejí další hráči ve světové špičce

Mohl by to být klidně článek v rubrice inzeráty. „Hledá se nový Tomáš Berdych.“ Ten původní sice ještě ve dvaatřiceti letech nekončí, ale jeho nástupci jsou zatím v nedohlednu. Po cestě do absolutní světové špičky přitom touží spousta talentovaných tenistů. A platí to také o juniorech, kteří dorazili na Roland Garros do Paříže. Paříž 14:06 7. června 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Česká tenisová jednička Tomáš Berdych | Zdroj: Reuters

Jména Svrčina nebo Forejtek rozhodčí lámou a přetvářejí tak, jak to často dělávali i Tomáši Berdychovi. V tomto jsou si čeští mladíci se slavným krajanem podobní už teď, ale jestli dokáže některý z talentovaných českých juniorů napodobit i kariéru stále ještě člena elitní světové dvacítky, je otázkou.

„Moc teď nesleduju juniory a kolik jich je v Čechách, ale Tomáš má neuvěřitelnou kariéru a prostě je to hráč hráčů. V desítce byl tak dlouho, že takovou kariéru by chtěl mít každý druhý. Nevím, čím to je, že nemáme hráče. Konkurence v mužském tenise je obrovská a je hrozně těžké prorazit,“ řekla vrstevnice Tomáše Berdycha Barbora Strýcová.

Teď po Roland Garros bude žebříčkový rozestup mezi českou jedničkou a dvojkou v mužském singlu dost pravděpodobně největší v historii.

„Máme hodně šikovných hráčů... Asi ne hodně, ale pár jich tam je. Nevím, jestli práce s nimi není dostatečná nebo jestli hráči sami nedělají maximum. Vím, o čem mluvím, když jsem byl mladý, tak jsem to taky celkem flákal,“ přemýšlel Adam Pavlásek, nejlepší český singlista na Roland Garros, kterému se ale zatím nepovedlo trvaleji prorazit do špičky.

Nejen zranění a nemoci překážejí v kariéře Jiřímu Veselému, který býval nejlepším juniorem světa, dlouho na podobné úrovni s tenistou současné top 10, Rakušanem Thiemem. Zatímco úspěšných českých žen je teď mezi světovou elitou celá řada, muži kolem Tomáše Berdycha scházejí, což vytváří i tlak na případné nástupce.

„Určitě je to trochu tlak. Nemůžete úplně brát to, co lidi píšou na sociálních sítích, a já myslím, že to zatím zvládáme,“ přiznává patnáctiletý Dalibor Svrčina, o kterém třeba daviscupový kapitán Jaroslav Navrátil mluvil jako o talentu, který v Česku dlouho nebyl.

Ale takový tlak je privilegiem, myslí si další junior Jonáš Forejtek. „Je to i takový příjemný tlak, že nás to pak donutí se pořád zlepšovat,“ říká Forejtek.

Český tenisový svaz v posledních letech opakovaně podporuje juniory společnými výjezdy na grandslamové turnaje, pronikavého úspěchu v singlu ale zatím žádný z nich v konfrontaci s těmi nejlepšími nedosáhl.