Připravoval Berdycha i Kvitovou: Vydra promluvil o rozchodech, srbské vůli a Federerově věštění

Většina nejlepších tenistů je v těchto dnech v Austrálii a platí to také o lidech, kteří jim v kariéře pomáhají. Třeba jako kondiční kouč David Vydra. Trenér s mnohaletými zkušenostmi s předními profesionály veřejně promluvil poprvé od podzimního konce u Petry Kvitové - pro Olympijský podcast Radiožurnálu. Praha 18:00 8. ledna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Dlouhá léta pomáhá špičkovým tenistům, a tak s nimi také leccos zažil. Poznal, jak Roger Federer komentuje zápasy nebo třeba jak se po konci sezóny dokáže „odvázat“ Novak Djoković.

Tenistka Kvitová hlásí změny v týmu. S přípravou jí budou pomáhat dva kondiční trenéři Číst článek

Kondiční kouč David Vydra byl hostem Olympijského podcastu Radiožurnálu a rozpovídal se o životě českých, ale i světových tenisových hvězd.

Sám se aktivně věnoval triatlonu a to na velmi slušné úrovni. Když pak přišla nabídka pomáhat s kondiční přípravou tenistů, neváhal.

„Říkal jsem si, hodili mě do vody, tak musíš plavat, přece se neutopíš,“ vzpomíná na své začátky David Vydra, pracoval pro grandslamové šampiony Martina Damma a Inda Leandra Paese, přední deblistce - Lucii Hradecké - zatím krátkodobě pro změnu pomáhá teď, ale dohromady 11 let strávil u předních českých singlistů Tomáše Berdycha a Petry Kvitové.

Rozchody

„Já si myslím, že bylo asi těžší odcházet od Tomáše Berdycha, protože to bylo poprvé. Tehdy to bylo Tomášovo rozhodnutí a možná se mi to hůř neslo, ale zažili jsme spolu spoustu hezkých věcí, takže to byla chvilková věc. U Petry to také nebylo lehké, hlavně díky tomu, z čeho se musela dostat,“ okomentoval dva bolestivé rozchody David Vydra.

Tenisem v bance protestovali proti investicím do paliv. Nyní stojí aktivisté před švýcarským soudem Číst článek

Za sedm let u Tomáše Berdycha i čtyři roky u Petry Kvitové toho zažil hodně, poznal vůli Srba Novaka Djokoviće nebo neobvyklé komentátorské schopnosti Švýcara Rogera Federera.

Věštec Federer

„Byli jsme na nějakém turnaji v šatně a Roger tam vylezl ze sprchy a koukal se v televizi na nějaký zápas. Díval se na to a komentoval to tak, že napřed říkal, kam to ten hráč zahraje,“ udivoval se nad pozoruhodnými pozorovacími schopnostmi jednoho z nejlepších tenistů na světě Vydra.

Nejenom o životě s nejlepšími tenisty světa vypráví kondiční kouč David Vydra v čerstvém dílu Olympijského podcastu, který si můžete kdykoli poslechnout na webu naší stanice nebo na audioportálu mujRozhlas.