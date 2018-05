Berdychovi hrozí vypadnutí z top 20. 'Hraje výborně, ale ostatní se zlepšili,' všímá si Navrátilová

Je stále jedním z nejstabilnějších tenistů ve světové špičce, ale antuková část sezóny pro něj nezačala úspěšně. Tomáš Berdych vypadl na obou významných turnajích Masters v Monte Carlu a Madridu hned v prvním kole a po více než osmi letech může přijít o postavení v nejlepší světové dvacítce. Madrid, Praha 13:55 7. května 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tomáš Berdych | Foto: Reuters

Ke kariéře Tomáše Berdycha patří, že mu los do cesty dává spíš obtížnější soupeře. Teď v Madridu chytil na úvod rozehraného Francouze Gasqueta, se kterým má celkem vyrovnanou zápasovou bilanci, před tím v Monaku ho zastavil pozdější finalista turnaje Japonec Nišikori, kterého dokázal porazit jen jednou ze šesti zápasů na okruhu ATP.

Hlášení „hra, sada, zápas Berdych“ slyšel český tenista od umpirového rozhodčího naposledy v březnu v Miami. To mu nemusí přidat na sebevědomí.

„Sebevědomí je jako peníze. Je těžké to dostat a rychle to můžeš ztratit,“ řekla teď při návštěvě Prahy na téma hráčské sebevědomí legendární tenistka Martina Navrátilová. V tu chvíli zrovna mluvila o Novaku Djokovićovi, ale tento mechanismus může platit univerzálně. A také nejlepší český singlista měl šanci si jeho pravost mnohokrát ověřit.

„Sám jsem si dokázal, že pokud se člověk nachystá a je připravený, může hrát s kýmkoli a odehrát dobrý turnaj,“ řekl Tomáš Berdych na začátku roku po vydařeném Australian Open, a to zase není tak dlouhá doba na to, aby tenis zapomněl.

Úspěch na grandslamech je důležitější než body

V posledních měsících několikrát smířeně vysvětloval, že už mu na pozici na žebříčku tolik nezáleží. Po třicítce míval opakovaně potíže se zády, a tak se chtěl soustředit spíš na to, aby byl co nejvíc fit na těch největších akcích. „Pro mě je to víc důležité, než honit nějaké zápasy a body,“ vysvětloval

Bodů má teď Tomáš Berdych v oficiálním žebříčku 2060, o 80 přijde kvůli brzkému vyřazení v Madridu, a při souhře okolností, i když to teď není vzhledem k turnajovému pavouku zase tak pravděpodobné, by mohl poprvé od března 2010 vypadnout z elitní světové dvacítky.

„Sotva se drží ve dvacítce, ale hraje výborně. Nehraje hůř, ale ostatní se vylepšili a je těžké pořád zůstávat nahoře,“ dívá se do budoucna Martina Navrátilová, i když to nevylučuje, že to ještě na nějakém velkém turnaji může Tomáš Berdych „trefit,“ jak říkají tenisté.