Macháč porazil v Tokiu Američana Michelsena a postoupil do semifinále, na turnaji ho čeká i čtyřhra

Tenista Tomáš Macháč postoupil poprvé v kariéře do semifinále turnaje ATP 500. Na tvrdém povrchu v Tokiu v neděli porazil ve čtvrtfinále Američana Alexe Michelsena 7:6, 6:3. V boji o finále narazí na Brita Jacka Drapera, nebo Francouze Uga Humberta. Po Draperově boku se Macháč představí v neděli ještě v semifinále čtyřhry.

Třiadvacetiletý Macháč v předchozích kolech vyřadil Australana Alexeie Popyrina a turnajovou pětku Tommyho Paula z USA, v neděli mu poprvé stačily dvě sady.

Devětačtyřicátého hráče světa Michelsena zdolal i ve druhém vzájemném utkání. Navázal na letošní čtvrtfinálový triumf ze Ženevy a znovu proti němu neztratil set. V poměru vítězných míčů ho předčil 34:20 a vyhrál za hodinu a 36 minut.

Čtyřiatřicátý hráč světa Macháč sice nevyužil v úvodu utkání výhodu brejku, první set ale nakonec získal ve zkrácené hře, kterou vyhrál díky pěti bodům v řadě 7:2. Ve druhé sadě už byla česká jednička na servisu stoprocentní.

V šesté hře ještě Macháč nevyužil pět brejkbolů, o chvíli později si ale za stavu 4:3 vypracoval další tři a ten poslední proměnil. Utkání poté dopodával čistou hrou.

V semifinále čtyřhry v neděli Macháč s Draperem nastoupí proti uruguaysko-americké dvojici Ariel Behar, Robert Galloway.

