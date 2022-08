‚Nemohu hrát věčně.‘ Serena Williamsová po vítězství v Torontu naznačila blížící se konec kariéry

57. hráčka žebříčku WTA Parrizas Diazová byla Williamsové vyrovnanou soupeřkou, ale nakonec po dvou hodinách prohrála 3:6 a 4:6. Pro držitelku třiadvaceti grandslamů šlo o velice důležitý triumf, svou poslední výhru v singlu zaznamenala totiž až na loňském French Open.

„Byla to dlouhá doba, za výhru jsem moc šťastná. Už jsem skoro zapomněla, jaký je to pocit. Mentálně se do toho stále dostávám, stále nejsem tam, kde bych chtěla být. Ale jakýkoliv zápas, výhra či prohra, mi pomůže se tam dostat,“ řekla po postupu z 1. kola Williamsová novinářům.

Čtyřicetiletou tenistku poslední roky trápily kromě formy i zranění. Nyní se ale cítí po fyzické stránce na trénincích dobře a doufá, že si to přenese i na soutěžní kurty. Při otázce o její motivaci nadále soutěžit ale přiznala, že její bohatá kariéra se možná blíží konci.

„Je to takové světlo na konci tunelu. To světlo reprezentuje svobodu. Myslím, že se světlu už přibližuji a nemohu se dočkat, až se k němu dostanu. Sice miluji hraní, ale nemohu to dělat věčně,“ řekla Williamsová.

Američanka nadále patří mezi legendy sportu na jejích 23 grandslamů nedosáhla v „open éře“ ještě žádná hráčka ani hráč. K tomu je držitelkou čtyř olympijských medailí a nespočtu titulů ve čtyřhře.

V příštím kole může Williamsová narazit na českou tenistku Terezu Martincovou, ta si ale musí nejdříve poradit se Švýcarkou Belindou Bencicovou.

Na rozdíl od své mladší sestry se Venus Williamsové vstup do turnaje v Torontu nepovedl. Dvaačtyřicetiletá tenistka prohrála 2:6, 3:6 z Jil Teichmannovou.