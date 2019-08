V osmnácti letech musel ukončit tenisovou kariéru. Teď je Stočes úspěšným koučem

Aktivní tenisovou kariéru musel liberecký Jan Stočes kvůli zdravotním problémům ukončit už v osmnácti letech. Bez sportu ale nechtěl zůstat a vrhl se na trenérskou činnost. Za rok 2017 byl dokonce vyhlášen nejlepším koučem na okruhu ATP. Ocenění získal za dnes už desetiletou spolupráci s tehdejší deblovou světovou jedničkou Lukaszem Kubotem. Liberec 20:25 11. srpna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Andrea Hlaváčková a Lukasz Kubot | Zdroj: Reuters

„Je to unikum. V minulosti to byl Boris Sobkin, který trénoval Južného od dvanácti let celou kariéru. Pak už asi jen Guga Kuerten a Rainer Schüttler, jinak moc dalších případů neznám,“ řekl tenisový kouč Jan Stočes pro Radiožurnál.

Aktivní tenisovou kariéru musel Jan Stočes ukončit už v osmnácti letech, a tak se vrhl na trenérskou činnost.

Ocenění pro nejlepšího trenéra čtyřhry na okruhu ATP bere i s odstupem času jako velký úspěch a hlavně satisfakci. Hráčskou kariéru totiž musel předčasně ukončit už v osmnácti letech. Stop mu vystavily vyhřezlé ploténky.

„Pro mě je to stoprocentně satisfakce, protože do koučování jsem šel hlavně proto, že jsem nemohl hrát. Tím, že jsem byl na světě sedmý junior ve dvouhře a druhý ve čtyřhře, tak jsem chtěl zůstat mezi stejnými lidmi,“ vysvětlil.

To se mu podařilo a na nedostatek práce si stěžovat nemůže. Jako trenér dostal nabídky z nejvyšších míst mužského i ženského žebříčku. Je navíc manažerem libereckého turnaje Svijany Open.

„Nejvíc jsem přemýšlel nad nabídkou Caroliny Wozniacké, tam jsem byl nalomený. Na druhou stranu jsem v tu dobu pracoval s Lukaszem Kubotem, Benjaminem Beckerem a už jsme rozjížděli projekt libereckého tenisového klubu, takže jsem se rozhodl pokračovat. Těch jmen ale bylo víc, třeba Angelique Kerberová nebo Andrea Petkovicová,“ vyjmenoval Stočes možné příležitosti, které dorazily na jeho stůl.

A odmítl by zřejmě i Novaka Djokoviče, pokud by ho opustil jeho dosavadní kouč Marián Vajda. „Marián asi neskončí, protože to vypadá, že to s Novakem jako jediný umí,“ řekl s úsměvem český kouč.

Třeba se ale ozve někdo z té nastupující generace. Jednoho favorita mezi mladými tenisty má. „Zajímavých hráčů je víc, třeba Shapovalov, který má krásnou hru, takovou řekněme jinou,“ řekl.

Upřednostňuje ovšem dlouhodobější práci. Jedno ví stoprocentně – aby byl člověk ve svém oboru úspěšný, musí vše obětovat.

„Člověk musí tuhle práci milovat. Je to velice náročné, neustálé cestování a život s kufrem. To je složité i pro osobní život, takže člověk musí mít tuhle práci rád,“ dodal Jan Stočes o trénování ve světovém tenisu.