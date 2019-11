Nadal končí na tenisovém Turnaji mistrů, po vítězství nad Medveděvem postupuje do semifinále Zverev

Tenisová bitva na Turnaji mistrů. Nadal otočil zápas s Tsitsipasem, postup do semifinále ale jistý nemá

Světová jednička Nadal musí doufat ve výhru Daniila Medveděva ve večerním zápase proti Alexandrovi Zverevovi. Pokud by se to Rusovi nepodařilo, tak by šel v turnaji dál na úkor Nadala právě Zverev.