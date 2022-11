‚Každé vydělané euro díky potu a slzám.‘ Djokovič vyrovnal Federera a získal nejvyšší odměnu v historii

Esem zakončil Novak Djoković finálový duel letošního Turnaje mistrů v Turíně. Ani ve čtvrtém vzájemném zápase s Norem Ruudem neztratil set. Sezonu tak srbský tenista zakončil mnohem veseleji, než ji začal, když byl v lednu vyhoštěn z Austrálie kvůli chybějícímu očkování proti koronaviru.

„Cítím velké uspokojení a také úlevu. A to hlavně kvůli tomu, čím jsem si letos prošel. To, že jsem se nemohl zúčastnit Australian Open, mě v úvodu roku ovlivnilo. Trvalo mi, než jsem se zase na kurtu dostal zpátky ke své hře,“ vzpomínal Djoković na svůj první letošní triumf na květnovém turnaji v Římě.

Shodou okolností i poslední trofej v roce 2022 získal v Itálii. Za triumf na letošním Turnaji mistrů v Turíně dostal navíc Djoković šek na nejvyšší jednorázovou odměnu v historii tenisu. Jako neporažený vítěz získal v přepočtu víc než 111 milionů korun.

„Myslím, že každé euro, které jsem si kdy vydělal, bylo díky potu a slzám. Nic neberu jako samozřejmost. Vím, jaké to je mít ‚nulu‘, pětičlennou rodinu a k tomu ve válce. Nezapomínejme, odkud pocházím a v jaké době jsem vyrůstal. Takže znám i opačnou stránku a to mi v životě pomáhá víc si vážit toho, co jsem získal,“ komentoval Djoković vysokou výhru.

Závěrečný turnaj sezóny ovládl Djoković už v roce 2008 a pak čtyřikrát po sobě v letech 2012 až 2015.

„Mám velmi dobrou paměť, co se týče mých zápasů a všeho, čeho jsem na kurtu dosáhl. Ale neumím si vybavit, který triumf na Turnaji mistrů byl nejtěžší. Každé vítězství je unikátní. Myslím, že první triumf v roce 2008 proti Davyděnkovi v Šanghaji. Poprvé je to samozřejmě vždy speciální,“ prohlásil Novak Djoković, který stejně Švýcar Federer dokázal vyhrát Turnaj mistrů šestkrát.