Tenisová bitva na Turnaji mistrů. Nadal otočil zápas s Tsitsipasem, postup do semifinále ale jistý nemá

Španěl Rafael Nadal dokázal na Turnaji mistrů po téměř třech hodinách otočit utkání se Stefanosem Tsitsipasem a zvítězit 6:7, 6:4 a 7:5. Jednadvacetiletý Řek tak poprvé na turnaji prohrál, ovšem na rozdíl od Nadala má jistý postup do semifinále. Světová jednička totiž musí doufat ve výhru Daniila Medveděva ve večerním zápase proti Alexandrovi Zverevovi. Pokud by se to Rusovi nepodařilo, tak by šel v turnaji dál na úkor Nadala právě Zverev.

Praha 19:25 15. listopadu 2019