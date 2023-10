Pěkné místo na dovolenou, ale na Turnaj mistryň nevím, říká deblistka Siniaková o mexickém Cancúnu

Na tenisovém Turnaji mistryň v mexickém Cancúnu jsou tím nejzkušenějším a historicky zdaleka nejúspěšnějším párem. Deblistky Kateřina Siniaková a Barbora Krejčíková se to budou snažit potvrdit i v komplikované sezoně a ve složitějších podmínkách. V úterý večer našeho času je čeká úvodní duel ve skupině. Od zpravodaje z místa Cancún (Mexiko) 14:57 31. října 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Barbora Krejčíková s Kateřinou Siniakovou v semifinále čtyřhry na US Open | Foto: Mike Stobe | Zdroj: Profimedia, Getty images

„Je to pěkné místo, ale na tenis není ideální. Hodně tu fouká a ze začátku člověk nevěděl, kde co může najít,“ mluvila o podmínkách v mexickém Cancúnu Kateřina Siniaková, která je na místě přece jen déle než její spoluhráčka Barbora Krejčíková. Ale že by to byla zásadní výhoda, se ani říct nedá. Na centrální dvorec se skoro nedostala a tréninkové kurty u hotelu jsou jiné.

„Na Turnaji mistryň by se to nemělo stávat. Všechno by mělo být připravené, když člověk přijede. A měly bychom se tu cítit speciálně, když si to hráčky po celém roce vybojovaly. Je to hezké místo na dovolenou, ale na Turnaj mistryň nevím. Zkusíme se s tím ale poprat.“

„Trénovaly jsme zatím na dvou kurtech a každý byl úplně jiný,“ vypráví Barbora Krejčíková, která informace sbírala dlouho jen na dálku, protože do dějiště Turnaje mistryň dorazila z Číny teprve v neděli.

Zdraví a forma

„Já jsem hodně věcí jenom slyšela. Nic jsem neviděla. Bylo to takové vyhrocené. Je ale fajn, že kurt už tady je, i když asi není úplně hoden Turnaje mistryň. Bude to asi hlavně o bojovnosti.“

Povzbudivé může být, že jsou obě tenistky na rozdíl od velké části sezony zdravé a že se jim v posledních měsících dařilo v singlových turnajích. A tak teď doufají, že by mohly uspět i společně, i když jsou podmínky složitější.

Hektický konec sezony

„Snad se to bude zlepšovat.“ „Konec sezony je náročný fyzicky a cestujeme z jednoho konce světa na druhý. Určitě tam ale necháme všechno, ať se budeme cítit jakkoliv,“ říkají postupně Barbora Krejčíková a Kateřina Siniaková, které by měly hned po Turnaji mistryň pomoci českému týmu ve finálové části Poháru Billie Jean Kingové, takže je čeká i složitý přesun do Evropy, ale na to teď raději nemyslí.

To je další oříšek, ale teď to řešit nebudeme. Soustředíme se jenom na Turnaj mistryň. Chceme předvést nejlepší výkon a potom uvidíme, soustředí se zatím Kateřina Siniaková na Turnaj mistryň a teď konkrétně na večerní utkání proti německo-ruské dvojici Laura Siegemundová a Vera Zvonarevová.