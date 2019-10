Deblistky si letos na Turnaji mistryň vydělají více. ‚Je to určitě lepší,‘ těší Siniakovou

O pohár slavné tenistky Martiny Navrátilové bojují nejlepší deblistky sezóny už několik let, ale letos za trochu jiných podmínek. Premiérový Turnaj mistryň v čínském Šen-Čenu přinesl několik novinek v ženské čtyřhře a vnímají to také Češky, které usilují o postup do semifinále.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Kateřina Siniaková a Barbora Strýcová si chválí změny na Turnaji mistryň

„Myslím, že pro deblistky je to lepší. Minule některé přijely a hned jely domů, takže takhle je to víc fér,“ vysvětlila Radiožurnálu Kateřina Siniaková.

Dřívější vyřazovací systém nahradil skupinový, který hráčkám garantuje minimálně tři zápasy na turnaji. A už tak nedojde k situacím jako v minulých letech, že se polovina párů vypraví i se svými blízkými přes půl světa kvůli jednomu nepovedenému duelu.

„Určitě je to super, protože týmy se mohou více ukázat a zahrát si zápasy. Ještě by mohly dát pryč to pravidlo,“ naráží Siniaková na pravidlo s názvem „NO ED“, které zkracuje gemy, protože v případě shody rozhoduje o výhře jediný míček.

Nebudu si stěžovat na los. Možné je všechno, věří si Plíšková po úvodní prohře na Turnaji mistryň Číst článek

Ale to je zřejmě jen malá vada na kráse letošního ročníku, ve kterém si nejlepší pár může vybojovat v přepočtu až skoro 23 milionů korun. To je sice mnohem méně než mají podobně úspěšné singlistky, ale jde o největší odměnu ve čtyřhře v éře profesionálního tenisu.

„Je super, že jako deblistky máme větší částku, protože se musíme připravit úplně stejně a chceme předvést maximum,“ připomíná Siniaková největší motivaci deblistek - vyhrát pohár Martiny Navrátilové.

„Pro mě je samozřejmě Martina neuvěřitelná osobnost a legenda. Pokusit se vyhrát tuhle trofej pro mě znamená hrozně moc,“ řekla Barbora Strýcová, která hraje v páru s Sie Šu-wej z Tchajwanu ve stejné skupuině jako Siniaková s Krejčíkovou.

Obě dvojice své úvodní zápasy vyhrály a v úterý odpoledne budou hrát proti sobě. Vítězný tým bude mít hodně blízko k postupu do semifinále a za jistých okolností už do něj může i projít.