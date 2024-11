Věděla jsem, že nemám co ztratit, říká po postupu do semifinále Turnaje mistryň tenistka Krejčíková

Na Turnaj mistryň v saúdskoarabském Rijádu dorazila Barbora Krejčíková bez velkých očekávání, ale těžkou skupinou se třemi grandslamovými šampionkami dokázala projít z prvního místa, před Američankou Coco Gauffovou i Polkou Igou Swiatekovou, která se naopak do semifinále nedostala. Rozhodla o tom výhra české tenistky nad jednou z nejlepších hráček posledních měsíců Gauffovou 7:5 a 6:4. Rijád 9:47 8. listopadu 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tenistka Barbora Krejčíková po postupu do semifinále Turnaje mistryň | Foto: Aleksandra Szmigiel | Zdroj: Reuters

Jak to teď berete, co cítíte? Když jste sem dorazila, tak jste říkala: „Hlavně, že jsem tady, jsem moc šťastná, že tady mohu být.“

Mám obrovskou radost, že se to povedlo. Ten zápas byl pro mě velký. Hrálo se o postup a věděla jsem, že abych se dostala do semifinále, tak musím Coco porazit. Což je těžký oříšek, protože je hrozně dobrá hráčka, letos se jí dařilo, hlavně konec sezony měla dobrý. Takže jsem čekala, že to bude těžké, ale zároveň jsem věřila, že moje hra na ni může platit. Jsem ráda, že se mi to povedlo, hrála jsem v obou setech dobře koncovky a jsem v semifinále.

Neudělala jste jedinou dvojchybu na podání, odvrátila jste spoustu breakových šancí. Čím to, že jste si tak věřila, že jste byla psychicky hodně odolná v těch důležitých chvílích?

Těžko říct, čím to. Prostě je to zápas, je to o tom, jak se to vyvíjí, jak se uhrají důležité body a zároveň i o nějakém štěstí a aktuální formě, jak každá z nás hraje. Byla jsem ráda, že v těch důležitých momentech jsem ten game uhrála já, pomohla jsem si servisem, ona udělala chybu nebo jsem si pomohla ve výměně. Prostě jsem byla v klidu, hrála jsem míč od míče a věděla jsem, že nemám co ztratit a můžu jenom získat.

Jaké to bylo dokončit ten zápas? Vám totiž najednou šlo i o to vyhrát skupinu.

Nad tím jsem úplně nepřemýšlela. Samozřejmě, když jsem šla na servis, tak jsem si říkala:„Pojď, teď to prostě dáš. To doservíruješ, to zvládneš.“ Najednou to bylo hned 0:30, takže to bylo trochu složitější. Ale věřila jsem tomu a říkala jsem si, že kdyby to nevyšlo a skončilo by to 5:5, tak by se opakoval scénář prvního setu a ten jsem taky vyhrála. Takže jsem si říkala, že prostě budu bojovat, to štěstíčko se na mě usměje a prostě se mi to sejde.

Udělala jste další velkou reklamu českému tenisu v zahraničí, byla tu už i spousta fanoušků s českými vlajkami. Jak jste vnímala podporu z hlediště?

Bylo to moc fajn. Jsem za to ráda, že tu fanoušci jsou. Byly tam české vlajky a čeští fanoušci přišli a fandili, povzbuzovali mě. Jsem za to moc ráda a doufám, že na příští zápas jich přijde ještě o něco víc.

To bude zápas s olympijskou vítězkou, Číňankou Čeng. Utkají se dvě vítězky turnaje u Máchova jezera. Pamatujete na to ještě?

Jo taky se to tak dá říct. Určitě jeden z mých zlomových turnajů. (smích)