Centrkurt nebyl připravený, ale lidi se tu snaží, popisuje Vondroušová dějiště Turnaje mistryň

„Říkala jsem si, že to nějak stihnout musí. Jinak by to bylo hodně špatné. Na centrkurtu ale budeme před začátkem hrát bohužel málo,“ popisuje Markéta Vondroušová pro Radiožurnál Sport svoje dojmy z aktuálního stavu areálu.

Možná jste tu fotku na instagramovém účtu Markéty Vondroušové, nebo jinde na sociálních sítích taky viděli. Jde o koláž s hlavami předních tenistek s helmami a montérkami u stadionu, na kterém se má hrát Turnaj mistryň, ale který ještě pár dní zpátky dějiště velké sportovní události nepřipomínal.

Post of the year from Marketa Vondrousova pic.twitter.com/pxoeNHmncx — José Morgado (@josemorgado) October 27, 2023

„Říkali nám, že se tam bude dát trénovat od čtvrtka. Potom to posunuli na pátek a nakonec na sobotu. Pořád ale bylo cítit, že kurt není úplně suchý. Trochu stále lepil. Navíc se tu točí vítr. Na hotelu je to úplný uragán. Tam se trénovat moc nedá,“ vypráví Vondroušová, že když do Mexika dorazila, trénovala na kurtu na hotelu, jako ostatní tenistky.

„Moře má velké vlny. Mamka ani ségra se koupat nechodí, ale já tam byla. Voda je hrozně teplá. Kromě toho větru je to moc příjemné,“ hledá česká tenistka pozitiva.

Pokroky ve výstavbě

„Zrovna jsme si říkali, jak to bude vypadat v hledišti, když bude foukat a pršet. Dělají tu ale, co můžou. Pracují tu i přes noc. Před dvěma dny to vypadalo šíleně, takže se to aspoň posunulo.“

Turnaj mistryň se do Mexika vrací po dvou letech, ale zatímco tehdejší pořadatelské město, Guadalajara, žila tenisovým životem i běžně v roce, v Cancúnu areál vyrůstá doslova na zelené louce. U golfových jamek se budují velké či malé stany, různé atrakce pro fanoušky a využívá se také zázemí nedalekého hotelového komplexu.

Uprostřed čilého stavebního a úklidového ruchu, trénink Markéty Vondroušové na centru v Cancúnu.

Dnes proti včerejšku skoro nefouká. Večer měly některé hračky problém dostat míček do kurtu. pic.twitter.com/Pjbzy2tE65 — Jaroslav Plasil (@JaroslavPlasil) October 29, 2023

„Hotel je skvělý a všechno okolo taky. Jenom centrkurt nebyl připravený. Lidi se ale snaží,“ popisuje Markéta Vondroušová podmínky při svém prvním Turnaji mistryň, do kterého zasáhne v pondělí od 23 hodin českého času zápasem proti Polce Ize Światekové.

V Mexiku se představí i deblistky Kateřina Siniaková a Barbora Krejčíková, které do své soutěže vstoupí o den později.