Párkrát jsem zůstala někde viset, vypráví tenistka Plíšková o jazykové bariéře na turnajích v Asii

Nejlepší tenistky sezóny bojují na Turnaji mistryň v Šen-čenu a kromě soupeřek se občas pokoušejí zdolávat i velkou jazykovou bariéru. Na tak velké problémy jako jinde v Číně nejspíš nenarazí, i tak se ale občas mohou dostat do kuriózních situací.

Na tento způsob komunikace narazíte v Číně celkem často, v dopravě, hotelu či restauraci. Například číšník vám na telefonu ukáže anglicky napsanou otázku, a poprosí vás, abyste řekli, co chcete. Vzkaz se mu přepíše a přeloží, takže muže vyťukat další dotaz. Právě tak zdejší lidé velmi často překonávají velkou jazykovou bariéru, kterou často zdolávají i nejlepší tenistky.

„Teď jsme byly hledat nějakou restauraci a jídelní lístek tam byl jen v čínštině. Snažili se nám ten obrázek vyfotit, že se pak přeloží do angličtiny, ale nakonec se to nepovedlo. Je to těžké domluvit se například s hotelem přes telefon, že si chcete objednat jídlo. V tomto ohledu je to samozřejmě těžší, ale pro ně je zase složité mluvit anglicky, když mají jinou abecedu,“ vypráví Petra Kvitová, že jsou to spíše drobnější než vážné starosti.

Jídlo jim objednal jeden z hostů

„Letos v Pekingu jsme šly do místní vyhlášené restaurace na tu jejich kachnu, ale nakonec nám to musel objednat jeden z hostů, protože viděl, že s tím máme problém,“ usmívá se Karolína Plíšková při vzpomínkách na pobyty v Číně, i když také přiznává, že jí do smíchu pokaždé nebylo.

„Párkrát se mi stalo, že jsem zůstala někde viset a nešlo si zavolat ani objednat taxíka. To bylo ale na jiném turnaji, ne tady. Nakonec jsem se dostala na hotel, ale asi až po dvou hodinách,“ dodala sedmadvacetiletá Plíšková.

Teď na Turnaji mistryň ale tenistkám podobné starosti odpadají. Vždyť péče o ně na závěrečné akci roku je vyhlášená, ať už se hraje v Turecku, Singapuru nebo teď v Číně. .