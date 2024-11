Ani jsem nepočítala, že bych tady mohla být, říká před Turnajem mistryň v Rijádu Krejčíková

Saúdskoarabští funkcionáři vítají stále více prestižních akcí. Fotbalová liga už přilákala několik hvězdných osobností, například Portugalce Cristiana Ronalda či Brazilce Neymara. Saúdská Arábie je aktivní i v golfu, v posledních letech se snaží získat i významné tenisové akce.

A zatímco dříve byl sport pro bohaté království spíš jen okrajovou záležitostí, teď je i velkou investicí. Významně se zvedá členská základna, přibývá tenisových klubů, od roku 2019 vzrostl jejich počet o stopadesát procent. A samozřejmě mladí hráči teď získají další sny a motivaci, věří prezidentka zdejší tenisové federace.

Po různých potížích s organizací Turnaje mistryň v minulých letech našla WTA v Saudské Arábii jistotu na tento a ještě další dva roky, pro hráčky z toho plynou rekordní odměny a také skvělé zápasové podmínky. Kateřina Siniaková se účastní šestého Turnaje mistryň za sebou a tak může srovnávat.

„Je super, že je všechno na jednom místě, tréninkové kurty, centry, jídlo. Jsem spokojená, užívám si to tady a jsem ráda, že tady můžu být,“ chválí areál Siniaková.

Nápad uspořádat Turnaj mistryň v Saúdské Arábii má ale také své odpůrce. Už před časem se proti pořadatelství vymezily některé legendy třeba Chris Evertová nebo Martina Navrátilová, které poukázaly na porušování lidských práv a diskriminaci žen a některých skupin v zemi.

Přesto výkonná ředitelka WTA Portia Archerová neočekává, že by se hráčky měly v tomto směru dostat do potíží a vychází i ze zkušeností z Kataru nebo Spojených arabských emirátů, které pořádají ženské turnaje přes dvacet let.

„Nějaké mítinky jsme měly. Myslím, že byly spíše na začátku sezony a já jsem byla hodně nemocná, takže jsem se těch mítinků nezúčastnila. Ani jsem nepočítala s tím, že bych tady mohla být, takže jsem tomu nedávala takovou váhu,“ přiznává Krejčíková, že přípravu na Turnaj mistryň prošvihla. Odlišnou kulturu v zemi prý nepociťuje.

„Všude, kde jsem zatím byla, jsem si přišla dobře. Samozřejmě je optimální trochu dodržovat tu kulturu, takže nosit dlouhé kalhoty a tričko aspoň s rukávem, ne tílka a tady toto. Ale pokrývku hlavy jsem třeba nemusela nikde zatím mít. Cítím se tady dobře, bezpečně, stejně jak třeba v Kataru nebo v Emirátech,“ dodává Krejčíková.

Nepříjemnosti zatím neměla ani Kateřina Siniaková. „Upřímně zatím ne. Samozřejmě z většiny jsme stále na hotelu nebo na kurtech a myslím si, že tady jsou všichni otevření, takže je to za mě super,“ poznává zatím novou destinaci Kateřina Siniaková.

Ta v sobotu večer zažije poprvé i zápasovou atmosféru při deblovém utkání. Singlistka Krejčíková se v zdejší hale pro čtyři tisícovky diváků představí v neděli odpoledne.