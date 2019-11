Turnaj mistryň pro světovou jedničku. Bartyová ve finále porazila Svitolinovou

Světová tenisová jednička Ashleigh Bartyová korunovala životní sezonu triumfem na Turnaji mistryň. Třiadvacetiletá hráčka porazila v dnešním finále v čínském Šen-čenu obhájkyni titulu Elinu Svitolinovou z Ukrajiny 6:4, 6:3 a stala se první australskou vítězkou Masters po 43 letech. Šen-čen 14:47 3. listopadu 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ashleigh Bartyová s trofejí pro vítězku Turnaje mistryň. | Foto: Aly Song | Zdroj: Reuters

Bartyová je pátou hráčkou, která ovládla vrchol sezony hned při premiéře. Před ní to dokázaly Američanka Serena Williamsová (2001), Ruska Maria Šarapovová (2004), Petra Kvitová (2011) a Slovenka Dominika Cibulková (2016).

„Mám za sebou neuvěřitelný rok. Nemůžu na sebe být pyšnější,“ řekla Bartyová, která v letošní sezoně vyhrála antukové grandslamové Roland Garros, velký turnaj v Miami a zvítězila i na trávě v Birminghamu. Sezonu může ještě korunovat příští týden v dresu Austrálie ve finále Fed Cupu v Perthu proti Francii.

Bartyová, která si v utkání o postup ze skupiny poradila s Kvitovou a v sobotním semifinále vyřadila Karolínu Plíškovou, slavila úspěch aktivnější hrou. Se Svitolinovou sice prohrála všech pět předešlých zápasů, ale tentokrát uspěla.

V prvním setu si obě hráčky dlouho jistě držely podání. První šanci na brejk měla za stavu 4:4 v turnaji dosud neporažená Ukrajinka, ale Bartyová ztrátu podání odmítla a sama udeřila v následující hře. První dva setboly při soupeřčině podání nevyužila, ale po třetím už si spěchala sednout na lavičku se ziskem první sady.

Ve druhém setu šla Svitolinová do brejku 2:1, ale byl to jen záblesk naděje, že by mohla finále zdramatizovat. Bartyová otočila na 4:2, pak sice ztratila servis, ale vzápětí vybojovala náskok 5:3 a čistou hrou při svém podání utkání ukončila. „Už jsem byla únavou pomalejší, ale bojovala jsem až do konce,“ řekla vítězka.

Před Bartyovou vyhrála Turnaj mistryň z Australanek dvakrát Evonne Goolagongová Cawleyová, která slavila v Los Angeles v letech 1974 a 1976.

Tenisový Turnaj mistryň v Šen-čenu v Číně (tvrdý povrch, dotace 14 milionů dolarů):

Dvouhra - finále:

Bartyová (1-Austr.) - Svitolinová (8-Ukr.) 6:4, 6:3.

Čtyřhra - finále:

Babosová, Mladenovicová (3-Maď./Fr.) - Strýcová, Sie Šu-wej (2-ČR/Tchaj-wan) 6:1, 6:3.