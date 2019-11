Pro těžké zápasy možná zkusím příští rok něco změnit, říká světová dvojka Plíšková na konci sezony

Tenistka Karolína Plíšková pátý titul do své jinak velmi úspěšné sezony nepřidá. V semifinále Turnaje mistryň v Šen-čenu podlehla nejlepší hráčce žebříčku Australance Bartyové 6:4, 2:6 a 3:6 a sama rok poprvé zakončí jako světová dvojka. Teď ji čeká pár dní klidu, ve kterých se bude rozhodovat i o tom, jestli bude i dál spolupracovat se španělskou trenérkou Conchitou Martínezovou. Rozpovídala se o tom v rozhovoru pro Radiožurnál. Šen-čen 8:22 3. listopadu 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Karolína Plíšková v semifinále Turnaje mistryň. | Foto: Aly Song | Zdroj: Reuters

To utkání dlouho vypadalo nadějně, soupeřku jste přehrávala. Kde se to pak podle vás zlomilo?

Ve druhém setu jsem tam pak měla za stavu 1:1 při jejím servisu 40:0, to byla myslím obrovská šance. Ona strašně dobře servírovala, chytře, hodně to variovala. Neměla jsem většinu šancí ve svých rukou, ale tohle byla asi ta největší. Set a brejk, to by v té situaci byla velká pomoc.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Pro velké zápasy možná zkusím příští rok něco změnit, říká světová dvojka Plíšková na konci sezony

Jak se hrálo dál a dál, měla jste pořád síly, nebo už se projevilo třeba něco z těch předchozích dní?

Cítila jsem se dobře a byla jsem ochotná ještě zabojovat i za toho stavu, kdy už to tak nějak jelo. Přišlo mi, že je tak trochu přežila vlastní smrt, tak se dostala do rytmu, skoro vůbec nekazila, výborně servírovala, skvěle mě četla, takže to bylo těžké. Ale fyzicky jsem byla dobrá. I jsem věřila, že v posledním gemu přijde šance na 5:4. Ale nebudu lhát, myslím, že den volna by se hodil zrovna po tom včerejším zápase. Šla jsem spát v pět ráno, což taky není ideální. Ona den volna měla, takže možná někdy rozhodují malé věci. To není žádná výmluva, ale myslím, že v takhle těžkých zápasech to někdy může rozhodnout.

Jaký byl ten turnaj, když už je za vámi, a vůbec celá sezona?

Já to určitě hodnotím pozitivně, skončím nejspíš druhá, co jsem slyšela. V tom je to určitě nejlepší sezona, druhá jsem ještě neskončila. Některé turnaje se samozřejmě daly odehrát lépe, myslím, že jsem letos měla smůlu na velké zápasy, protože spoustu z nich, třeba i ty dva tady, co jsem tu prohrála, se daly vyhrát a byly fakt o kousek. Byly části sezony, kdy to nebylo úplně nejlepší, třeba antuka nebyla úplně povedená, myslím, že tráva taky mohla být lepší.

Strýcová postoupila se Šu-wej do finále Turnaje mistryň. Češka tak ukončí rok jako deblová jednička Číst článek

Spokojená jsem s tím, že si myslím, že jsem dávala všechno, co jsem měla. Ale myslím, že spousta zápasů mohla dopadnout jinak. Možná zkusím na příští rok něco pro ty těžké zápasy změnit. Nějak se připravit, zkusit zahrát v určitých momentech jinak, to je něco, nad čím se musím sama zamyslet. Teď bude spousta času. Ale myslím, že to byl dobrý rok, takový solidní, žádné extra výkyvy, takže práce, kterou jsme společně udělali, se vyplatila.

Takže budete i dál pokračovat spolu?

Ještě jsme si k tomu nesedli, takže ještě nevím. Těžko říct, ještě to budeme řešit. Já jsem s prací, co jsme udělali, spokojená, ale určitě věci chci ještě zlepšit. Během dalších pár dní to vyřešíme, zatím žádné ukvapené závěry nedělám.