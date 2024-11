Jsme ready bojovat, říká tenistka Siniaková před Turnajem mistryň. Pochvaluje si areál v Rijádu

Tenistka Kateřina Siniaková je pošesté za sebou na Turnaji mistryň. Do Rijádu se kvalifikovala díky výjimečné sezoně, ve které musela opakovaně hledat nové spoluhráčky místo těch zraněných. I tak vyhrála pět titulů včetně dvou grandslamových a vrátila se na pozici světové jedničky. V Saúdské Arábii se představí ve dvojici s Taylor Towsendovou. S českou deblistkou před sobotním startem mluvil reportér Radiožurnálu Sport Jaroslav Plašil. Rijád 16:36 1. listopadu 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kateřina Siniaková | Foto: Luke Hales | Zdroj: Profimedia

Předně gratuluji k sezoně, která tedy ještě nekončí, ale je nakonec úžasná.

Děkuji. Rozhodně, ta sezona je skvělá. Jsem hrozně moc ráda, jak to dopadlo. Když se Storm zranila, tak člověk vůbec nevěděl, jak to bude vypadat,m a nakonec jsem opravdu pyšná, jak to dopadlo. Když se Storm zranila, tak jsem vůbec nevěděla, jestli nějakou parťačku takhle nastálo najdu. Samozřejmě sezona byla stále dlouhá a šance na Turnaj mistryň tam určitě byla, ale když se teď ohlédnu zpátky, jaký to mělo koloběh, tak bych tomu opravdu nevěřila. Myslím, že to dopadlo více než dobře a hrozně moc si toho vážím.

Začala jste sezonu se Storm Hunterovou, pak jste pokračovala s Taylor Townsendovou, která je tu teď s vámi. Hrála jste i s Coco Gauffovou, hrála jste v Praze s Barborou Krejčíkovou. Co se vám nejvíce vybaví, když si vzpomenete na tuhle sezonu?

Že takhle jsem parťačky neměnila hodně dlouho. Určitě se mi nestalo, že bych takhle moc turnajů měnila parťačku, obzvlášť ještě grandaslamy. Když to porovnám, grandslamy byly vždycky dané a nemusela jsem myslet na to, s kým budu hrát. Ale mám to ráda, hrozně ráda hraju debla, takže jsem ráda, že to s každou parťačkou dobře dopadlo.

Vám se dařilo i v singlu. Byla jste na svém maximu v žebříčku, teď jste v Číně také hrála velmi dobře a musela jste vzdát. Jak jste na tom zdravotně?

Dobře. Samozřejmě ta sezona je velice dlouhá, už jsem toho měla opravdu dost. Ale když jsem přiletěla sem, tak jsem si dala pár dní volna a cítím se dobře, lépe. Jsem připravená, budu se snažit být co nejvíce ready.

Jak to na vás působí? Přece jenom je to nová destinace, Saúdská Arábie, tenis se tu teprve zabydluje. Ten mužský tu byl nedávno, velký exhibiční turnaj, teď jste tu vy, nejlepší tenistky sezony.

Po šesti týdnech v Číně je to nádhera. Jsem hrozně moc ráda za každou změnu, protože bylo náročné být v Číně takhle dlouho. Ale když mám něco říct přímo tady o tom místě, tak si myslím, že je to super. Všechno je na jednom místě, tréninkové kurty, centry, jídlo. Já jsem spokojená, užívám si to tady a jsem ráda, že tady můžu být.

Jak to na vás působí? Protože je to tady vybudované na poušti.

Měla jsem příležitost, že jsem jela na takové skály, oni tomu říkají „Edge of the World“ (Okraj světa). Hrozně moc jsem si to užila, bylo to zajímavé. Jedete přes tu poušť a najednou jako konec světa, propast a jenom ty skály. Takže jsem hrozně moc ráda, že aspoň něco jsem mohla vidět, protože přece jenom je tady jiná kultura a bylo by pro mě zajímavé víc vidět.

Nenarazila jste na nějakou potíž, je to tu pro vás v pohodě? Protože jak říkáte, je to jiná kultura.

Upřímně zatím ne. Samozřejmě z většiny jsem zatím na hotelu nebo na kurtech a myslím si, že tady jsou všichni otevření. Takže je to za mě super.

Podmínky na trénování jsou tu také skvělé, viděl jsem, že tady jsou snad tři tréninkové kurty.

Neuvěřitelné. Ještě jak jsem řekla je to všechno vedle sebe, takže za mě je to super. Když to porovnám, tak tři tréninkové kurty vlastně nikde nebyly, to je výhra. I tak je to náročné, na centr se dostaneme buď brzo ráno, nebo pozdě večer, protože singlistky mají opět prioritu. Bylo to náročné, protože jsme měly jeden trénink, kdy jsme končily v devět večer a druhý den jsme hned v devět ráno trénovaly. Ale nestěžuju si. Myslím, že to mají připravené skvěle a těším se.

Co říkáte na první zápas a skupinu vůbec?

Osm nejlepších týmů, není úplně z čeho vybírat. Myslím si, že každý zápas bude velice náročný, ale skupina je dobrá. Budeme se snažit předvést co nejlepší výkon. Půjdeme na kurt s tím, že můžeme vyhrát, některé ty páry jsme už i porazily. Samozřejmě jsou tady úplně jiné podmínky, jiný povrch, ale věřím, že je to hratelné a my se budeme snažit dobře nastavit a zahrát náš nejlepší tenis.

Ten jste hrály v průběhu sezony často, jak jste na tom teď s Taylor? Řekly jste si něco k sezoně, případně co dál?

Co dál ještě vůbec nevím. Ale máme dobrou atmosféru, dobré tréninky, prostě jsme ready bojovat. Jsem hrozně ráda, že jsme hrály dobře, taková ta týmová spolupráce funguje. Budeme se soustředit na tenhle turnaj a pak uvidíme, co dál.