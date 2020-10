Bez publika a v ‚bublině‘. ‚Je to zkrátka jiné,‘ mávla rukou Azarenková a přijela na ostravský turnaj

Víkendové kvalifikační zápasy zahájily nejkvalitněji obsazený ženský tenisový turnaj na českém území. V Ostravě startuje v hlavní soutěži hned několik předních českých hráček a také zahraničních hvězd. Tou zřejmě největší je dvojnásobná grandslamová šampionka Běloruska Viktoria Azarenková. Ostrava 13:46 18. října 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Viktoria Azarenková na letošním Roland Garros | Foto: Christian Hartmann | Zdroj: Reuters

„Byla jsem v České republice několikrát. A mamka mi vlastně před pár dny řekla, že jsem byla jako malá v Ostravě, i když si to nepamatuji,“ popsala Radiožurnálu při videokonferenci Azarenková.

Teď by zřejmě již nenašla nic, co by jí dávnou návštěvu města připomnělo. Vždyť v přísné koronavirové „bublině“ tenistky poznají prakticky jen hotel, kurty a krátkou cestu mezi těmito místy.

A o ostravském vyhlášeném sportovním publiku, které při atletické Zlaté tretře milovali třeba sprinter Usain Bolt nebo oštěpař Jan Železný, a které hnalo za velkými výhrami reprezentace ve Fed Cupu či Davis Cupu, může slyšet tak akorát z vyprávění.

Přesto byla už dřív Victoria Azarenková rozhodnutá v Ostravě startovat. Neovlivnily ji ani poslední události, kvůli nimž se některé přední tenistky z turnaje odhlašovaly. „Je to zkrátka jiné, když cestujete po okruhu a jste v neustálé bublině,“ říká Běloruska.

Přechod na tvrdý povrch

Azarenková je jednou z nejúspěšnějších tenistek v koronavirové éře. Od doby, co se v létě znovu rozjel profesionální okruh WTA, vyhrála velký turnaj Cincinnati Open v New Yorku a na grandslamovém US Open byla krátce na to ve finále.

Následně bojovala s přechodem na antuku kvůli Roland Garros a nyní se opět vrací na tvrdý povrch.

„Cítím, že přechod z tvrdého povrchu na antuku je o trochu lehčí, než je to naopak. Hlavně v prvních dnech jsem to na sobě cítila. Poté, co jsem vypadla v Paříži, tak jsem se snažila na tvrdém povrchu trénovat. I když musím říct, že to bylo zase něco úplně jiného než oproti tomu, jaké jsou podmínky tady. Musím se s tím nějak vyrovnat,“ přiznává Azarenková, zřejmě největší zahraniční hvězda ostravského turnaje.

A doplňuje také to, že se zřejmě jedná o její poslední trápení v této sezoně. Jak totiž řekla, turnaj v Ostravě pro ní letos bude poslední akcí.