‚Je to prestiž, každý si přeje vyhrát.‘ Na zeď vítězů tenisové Pardubické juniorky přibyla další dvě jména

Nejprve se k finálové bitvě postavily dívky - Darja Viďmanová a Terezie Pluhařová. Prvně jmenovaná nedala své soupeřce moc šancí, dovolila jí jen pět gamů a vyhrála ve dvou setech 6:3 a 6:2.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 ‚Je to prestiž, každý si přeje vyhrát.‘ Na zeď vítězů Pardubické juniorky přibyla další dvě jména

„Vyhrálo to hodně známých osobností. A že moje jméno bude zapsané mezi všemi těmi jmény, to byla samozřejmě velká motivace,“ popisovala spokojená Darja Viďmanová.

Po finále byla naopak smutná Terezie Pluhařová. I pro ni je pardubická juniorka pojem a věří, že přece jen se na zeď se jmény vítězů dostane.

„Odjakživa je to můj sen. Už poprvé, co jsem tu byla ve čtrnácti letech, jsem chtěla jednou být napsána na této zdi. Budu dělat všechno pro to, aby se mi to příští rok splnilo,“ říkala Terezie Pluhařová.

Finále v chlapecké kategorii bylo dramatičtější. První set pro sebe získal Jonáš Forejtek, ve druhém ale pozdější vítěz Jiří Lehečka zlepšil podání a to si přenesl i do rozhodující třetí sady. I on si cení toho, že jeho jméno bude navždy v historii tohoto turnaje.

„Je to prestiž, každý si přeje vyhrát. Jsem velice rád, že jsem to zvládnul a že se mi to splnilo,“ řekl vítěz 91. ročníku Pardubické juniorky prostějovský Jiří Lehečka.