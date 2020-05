Českou tenisovou špičku čeká první domácí turnaj. ‚Konečně nebudeme jen trénovat,‘ těší se Strýcová

Na kurtech budou rozhodčí i sběrači míčků, chybět budou diváci na tribuně. Ve speciálním režimu se přední čeští tenisté vrací k soutěžním zápasům, zatím jen v tuzemsku. Od úterý je čeká první ze série domácích turnajů - O pohár prezidenta ČTS na pražské Spartě. Praha 18:06 25. května 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Barbora Strýcová (vlevo) a Petra Kvitová na tiskové konferenci. | Foto: Roman Vondrouš | Zdroj: ČTK

Jen málokdy se tak jako v pondělí odpoledne sejdou u jednoho stolu velké části ženského fedcupového i mužského daviscupového týmu, k tomu ještě přední manažeři českého tenisu a také areálu pražské Sparty, kde budou hrát přední domácí hráčky i hráči první soutěžní zápasy od chvíle, kdy se kvůli koronavirové pandemii zastavily mezinárodní turnaje.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 České tenisty a tenistky čeká domácí turnaj. ‚Je to oslava tenisu,‘ těší se Strýcová

„Jsme rádi, že můžeme tímhle turnajem zahájit českou tenisovou soutěž, která bude dál pokračovat,“ usmívá se pod rouškou nasazená jednička ženské části turnaje Petra Kvitová.

Zápasy může Kvitová stejně jako ostatní tenistky hrát bez pokrývky úst a nosu, ale třeba své soupeřce ruku podat po utkání z bezpečnostních důvodů nemůže.

„Upřímně mi nepřijde úplně etické nepodat si ruku a jen si ťuknout raketami. To je pro mě asi to nejnepříjemnější, co mě bude asi čekat. Přeci jen je to sport, mělo by se hrát na určité úrovni. Tohle mi přijde asi nejzvláštnější,“ říká Kvitová.

Ale přes některá omezení se tenisté těší na první příležitost zahrát si o body s rozhodčím, třeba v případě Barbory Strýcové to bude utkání s patnáctiletou Lindou Fruhvirtovou.

„Linda je o dvacet let mladší než já. Těším se na to, konečně to bude nějaká změna, že nejdeme jen trénovat. Je to oslava tenisu,“ říká Strýcová.

Plíškovou v Praze fanoušci neuvidí. Světová trojka se z prvního turnaje po pauze omluvila Číst článek

Osm žen i mužů bude hrát vyřazovacím způsobem, duely prvního kola v úterý, semifinále ve středu a finále ve čtvrtek. Další turnaje už i na jiných místech čekají tenisty v červnu. Zatím není jasné, kdy se znovu začne hrát na profesionálních okruzích, řada tenistů včetně Barbory Strýcové nebo třeba Jiřího Veselého si myslí, že už to letos nebude.

„Moc tomu nevěřím, protože když se podívám do Severní nebo Jižní Ameriky, tak ta situace není moc dobrá,“ říká Veselý.

Ale některé mezinárodní akce by se pořádat mohly, dívá se do některých evropských zemí prezident českého tenisového svazu Ivo Kaderka.

„Máme připravené turnaje, třeba česko-slovenské soutěže družstev ve všech věkových kategoriích. Dneska ráno mi ještě volal bulharský prezident, který chce po našem vzoru zorganizovat balkánsko-český pohár za účasti Bulharů, Srbů, Chorvatů, Slováků a Čechů,“ říká Ivo Kaderka před prvním ze série domácích turnajů.

Úterní program (začátky 10.00):

Antuka: Rosol (2) - Kopřiva, 11:30 Forejtek - Kolář (3.-4.), 14:00 Veselý (1) - Vrbenský, 15:30 Lehečka - Macháč (3.-4.).

Tvrdý povrch: Muchová (2.) - Kristýna Plíšková, 11:30 Strýcová (3.-4.) - L. Fruhvirtová, 14:00 Kvitová (1) - Krejčíková, 15:30 Siniaková (3.-4.) - Hradecká.