O domácí titul se popere Kvitová s Muchovou. Mezi muži poměří síly Kolář s Vrbenským

Turnaj O pohár prezidenta ČTS bude mít očekávané finále. O titul svazové akce s charitativním podtextem na rozehrání po pandemii koronaviru se na tvrdém povrchu v pražské Stromovce utkají nejvýše nasazená Petra Kvitová s dvojkou Karolínou Muchovou. Zápas začne ve čtvrtek ve 14.00, předtím od 12.00 obstarají na antuce v areálu Sparty mužské finále Zdeněk Kolář a Michael Vrbenský. Praha 17:35 27. května 2020

Dvojnásobná vítězka Wimbledonu Kvitová vydřela v semifinále výhru 7:5, 6:4 nad Kateřinou Siniakovou. Muchová po skvělém začátku porazila Barboru Strýcovou 6:1, 4:6 a 10:6 až v super tie-breaku. Kolář přes problémy s rukou porazil Víta Kopřivu po boji 6:3, 7:6 a Vrbenský přehrál Jiřího Lehečku 6:2 a 6:3.

Kvitová v obou setech vedla 3:0, ale pokaždé o náskok přišla a set získala až v koncovkách. Zápas ukončila při druhém mečbolu „prasátkem“. „Předvedla jsem lepší výkon než první den. Víc se do toho dostávám a zápas byl kvalitní z obou stran,“ konstatovala Kvitová a k výkyvům dodala: „Občas se mi to stává obecně. Když vedu, asi polevím mentálně, soupeřky do toho víc chodí a padá jim to tam.“

Svěřenkyně Davida Kotyzy Muchová vlétla do zápasu suverénně, rychle vedla 4:0 a za půl hodiny získala úvodní set. Pak se ale 31. hráčka žebříčku WTA Strýcová zlepšila a hrály se delší výměny. Obě tenistky měly problém udržet servis a zkušenější Strýcová sadu v koncovce získala. V super tie-breaku Strýcová vedla 4:3, ale Muchová šesti body v řadě vývoj otočila, a to i díky prohozu po doběhnutém zkrácení.

„Začátek byl rychlý, hrála jsem solidně a nedala moc Báře šanci, i když ona chybovala. Ve druhém setu se hrály delší výměny a byla jsem ráda, že se nehraje třetí set, ale super tie-break. Ten jsem zvládla,“ řekla Muchová, které se na Spartě znovu po roce daří. Loni zde došla na antuce do finále turnaje okruhu WTA.

Bez diváků, ale s podporou

Turnaj se hraje bez přítomnosti diváků před televizními kamerami. Tentokrát se ale u plotu za kurtem objevilo i pár fanoušků. „Tleskali a křičeli moje jméno. Byla jsem ráda, že našli skulinku a koukali,“ řekla Strýcová a Muchová dodala: „Nebyli úplně na mojí straně, ale aspoň tam byl nějaký potlesk.“

Třicetiletá Kvitová a o sedm let mladší Muchová se na okruhu WTA dosud nestřetly. „Finále je bonus a je to fajn. Připravím se jako na každý jiný zápas a samozřejmě budu chtít hrát na vítězství,“ řekla vítězka sedmadvaceti turnajů Kvitová. Muchová má zatím na kontě mezi elitou jeden vavřín. „Každý zápas tady je dobrý. Děláme to pro dobrou věc a určitě se těším, že si s Petrou zahraju,“ řekla.

Třiadvacetiletý Kolář se potýkal s puchýřem na dlani pravé ruky, v které drží raketu. „Nejhorší místo. Konec rakety pořád drásá do živého masa. V utkání se to zhoršovalo, praskalo to, i krev trošku, ale musím se s tím nějak popasovat,“ řekl 229. hráč světa, jenž odvrátil třináct ze čtrnácti brejkbolů. „Je potřeba i hromada štěstíčka, ale vrátilo se mi to za dřinu, co jsem absolvoval.“

Na zahajovací boje ve Stromovce navážou turnaje O trofej solidarity a naděje ČTS by Moneta vždy pro 16 hráčů a hráček. Hrát se bude i soutěž družstev a exhibiční charitativní duely týmů Karolíny Plíškové a Kvitové.

Mezinárodní sezona okruhů ATP, WTA i ITF je kvůli pandemii nového typu koronaviru od půlky března přerušena a začne nejdříve v srpnu.