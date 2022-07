Bouzková vyřadila na tenisovém Prague Open Šalkovou a zahraje si ve čtvrtfinále

Čtvrtfinalistka letošního Wimbledonu Marie Bouzková porazila v českém souboji na Livesport Prague Open krajanku Dominiku Šalkovou jasně 6:1, 6:2 a zajistila si jako první Češka postup do čtvrtfinále. Turnajová osmička v Praze zdolala o šest let mladší soupeřku, která se dostala do hlavní soutěže z kvalifikace, za 73 minut. V dalším kole narazí na Francouzku Chloé Paquetovou, nebo Rusku Oksanu Selechmetěvovou.

Praha 15:25 27. července 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít