Pražský turnaj WTA hlásí první ztrátu, z turnaje se odhlásila světová osmička Bencicová

US Open bez světové jedničky. Bartyová se odhlásila, Plíšková tak může být nejvýše nasazenou tenistkou

Většina předních tenistů ale do New Yorku nejspíš dorazí, včetně nejlepších českých hráček. Naznačují to zveřejněné seznamy pro přípravný turnaj, který se bude hrát na stejném místě jako grandslam.