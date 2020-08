Vondroušová i Karolína Plíšková vstup do US Open zvládly, obě vyhrály ve dvou setech

Česká tenistka Markéta Vondroušová prošla jako první do druhého kola letošního grandslamového US Open, které se hraje na tvrdém povrchu ve Flushing Meadows kvůli koronaviru bez fanoušků. Dvanáctá nasazená porazila Greet Minnenovou z Belgie 6:1 a 6:4. Vstup do turnaje zvládla i Karolína Plíšková, která v roli jedničky zdolala na kurtu Arthura Ashe Ukrajinku Anhelinu Kalininovou 6:4 a 6:0.

