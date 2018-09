Plíšková je po výhře nad Keninovou na US Open v osmifinále, Muchová dohrála

V duelu s devatenáctiletou Keninovou, 65. hráčkou žebříčku WTA, Plíšková v prvním i druhém setu ztratila podání na 1:2, ale pokaždé získala brejk zpět na 4:4. V první sadě pak vyhrála i další dvě hry, ve druhé rozhodla v tie-breaku, který získala poměrem 7:2.

„Jsem ráda, že jsem to zvládla ve dvou setech. Už jsem tady nechtěla být déle, dala jsem do tie-breaku všechno. Keninová hrála hodně agresivně, zatímco já bych mohla více, což musím zlepšit do dalšího zápasu,“ řekla Plíšková na kurtu.

Muchová, senzační přemožitelka Španělky Garbiňe Muguruzaové z druhého kola, tentokrát na favoritku nestačila. Ve druhém setu odvrátila za stavu 2:5 dva mečboly a zápas ještě o dvě hry protáhla. Udělala ale celkem 38 nevynucených chyb a prohrála za hodinu a půl.

„Nebyl to ode mě nejlepší výkon. Ona trefila některé neskutečné balóny, ale já nepředvedla úplně nejlepší tenis. Byla jsem unavená, nohy už mi nešly. Hlava taky nefungovala. Když mi dala šanci, nevyužila jsem ji,“ řekla.

Díky premiérové účast v hlavní soutěži grandslamu a postupu do třetího kola by se měla posunout v žebříčku z 202. ke 140. místu. „Dostanu se na lepší turnaje, přehodnotím a změním plán. A je šance dostat se do konce roku do stovky a třeba už i přímo bez kvalifikace do Australian Open,“ řekla Muchová.



Ve třetím kole se ještě představí tři Češky - Kateřina Siniaková, kterou čeká Lesja Curelonková, Markéta Vondroušová, která vyzve Kiki Bertensovou a Petra Kviotvá, která si zahraje s Arynou Sabalenkovou. Barbora Strýcová už v pátek podlehla Elise Mertensové.

Tenisový grandslamový turnaj US Open v New Yorku:



Muži:

Dvouhra - 3. kolo:

Nadal (1-Šp.) - Chačanov (27-Rus.) 5:7, 7:5, 7:6 (9:7), 7:6 (7:3), Del Potro (3-Arg.) - Verdasco (Šp.) 7:5, 7:6 (8:6), 6:3, Anderson (5-JAR) - Shapovalov (28-Kan.) 4:6, 6:3, 6:4, 4:6, 6:4, Isner (11-USA) - Lajovič (Srb.) 7:6 (10:8), 6:7 (6:8), 6:3, 7:5, Čorič (20-Chorv.) - Medveděv (Rus.) 6:3, 7:5, 6:2, Raonic (25-Kan.) - Wawrinka (Švýc.) 7:6 (8:6), 6:4, 6:3.

Ženy :

Dvouhra - 3. kolo:

Kar. Plíšková (8-ČR) - Keninová (USA) 6:4, 7:6 (7:2), Bartyová (18-Austr.) - Muchová (ČR) 6:3, 6:4, S. Williamsová (17-USA) - V. Williamsová (16-USA) 6:1, 6:2, Kanepiová (Est.) - Petersonová (Švéd.) 6:3, 7:6 (7:3).