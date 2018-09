''Vůbec jsem nevěděla, co se se mnou děje.' Vondroušová byla po vítězství nad Bertensovou v šoku

Ohromná euforie se projevuje různě, v případě Markéty Vondroušové třeba tím, že po svém vítězství nad nizozemskou favoritkou Kiki Bertensovou úplně zapomněla na tenisovou etiketu.

„Hlavně jsem po zápase nepodala ruku rozhodčí, protože mě šla Kiki obejmout a já pak zamávala divákům, vůbec jsem nevěděla, co se se mnou děje, takže se jí omlouvám. Pak jsem si to přečetla v komentářích, že jsem jí nepodala ruku. Říkala jsem si, že to není možné, ale pak mi to došlo,“ omlouvala se Markéta Vondroušová.

Devatenáctiletá tenistka dodala, že to bylo také zřejmě naposledy, kdy se ohlasy nebo zprávami na sociálních sociálních sítích nějak zabývala. V přípravě na další utkání s Curenkovou z Ukrajiny už se tím nechce rozptylovat.

„Naštěstí už to moc nevnímám, už jsem si na to zvykla. Takže si budu zase hrát svoji hru a nebudu myslet na to, co se děje kolem mě, a jen se soustředit na zápas,“ řekla Vondroušová.

Nebrat vážně, o čem se kolem píše a mluví, se musela Markéta Vondroušová naučit, bez toho by se zřejmě nikdy nemohla stát úspěšnou hráčkou. Vždyť už nějakých pět let o ní trenéři opakovaně říkají, jak mimořádným talentem je. A ona by pochopitelně chtěla, aby měli ve svých odhadech pravdu.

K tomu, aby svůj talent prokázala, ale taky potřebovala Vondroušová přečkat dlouhá období bez tenisu, když nebyla zdravá, nebo se vyrovnat i s těmi nejsmolnějšími porážka,i, kterých mezi dospělými profesionálkami ve své první úplné sezóně na okruhu WTA zažívala dost.

„V tomhle zápase se mi to podle mě všechno vrátilo, bylo to potřeba,“ narážela Markéta Vondroušová na nečekanou porci štěstí ve svém vítězném duelu s Nizozemkou Bertensovou, který jinak považuje za zatím největší v kariéře.

I když už třeba loni vyhrála celý turnaj WTA ve švýcarském Bielu, teď prorazila na grandslamu, na kterém nikdy před tím nepřelezla první dvě kola. A k tomu zdolala tenistku, která patřila podle výsledků před US Open mezi nejlepších sedm hráček sezony.

„Úplně super, tři kola se jen tak nepodaří,“ usmívala se Markéta Vondroušová.

Díky třem posledním výhrám na US Open se Markéta Vondroušová posunula z pozice mimo elitní stovku na jednasedmdesátou příčku žebříčku. A může být i lepší, pokud tady její pondělní grandslamové vystoupení nebude tím posledním.