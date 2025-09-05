Sabalenková se utká ve finále US Open s Anisimovovou. Američanka porazila Ósakaovou ve třech setech
Ve finále ženské dvouhry na tenisovém US Open se utkají o titul úřadující šampionka Běloruska Aryna Sabalenková a domácí Američanka Amanda Anisimovová. Světová jednička Sabalenková porazila na newyorském betonu domácí Jessicu Pegulaovou 4:6, 6:3, 6:4. Anisimovová zdolala po obratu Japonku Naomi Ósakaovou 6:7, 7:6, 6:3. Finále se uskuteční v sobotu 6. září.
Sedmadvacetiletá Sabalenková otočila duel proti světové čtyřce Pegulaové, který byl zároveň reprízou loňského finále, po více než dvou hodinách. Americkou soupeřku porazila v počtu vítězných míčů 43:21. Zdolala ji v osmém z deseti vzájemných zápasů a počtvrté za sebou. Vloni ji v boji o titul ve Flushing Meadows porazila 7:5, 7:5.
„Jessica dnes hrála neuvěřitelný tenis. Musela jsem opravdu tvrdě pracovat, abych tuhle výhru získala,“ řekla v rozhovoru na kurtu Sabalenková.
Čtvrtfinálová přemožitelka Barbory Krejčíkové Pegulaová nevyužila šanci probojovat se do druhého grandslamového finále. Na turnajích „velké čtyřky“ tak dál čeká na premiérový titul.
Znovu ve finále US Open
Sabalenková postoupila letos do třetího grandslamového finále a sedmého v kariéře. Bude usilovat o první letošní letošní titul z turnajů „velké čtyřky“ a čtvrtý celkově. Na Australian Open prohrála v rozhodujícím utkání s Američankou Madison Keysovou, na Roland Garros nestačila na její krajanku Coco Gauffovou. Ve finále US Open je potřetí za sebou.
Rodačka z Minsku měla do utkání lepší vstup a díky brejku v šesté hře získala v prvním setu vedení 4:2. Od té doby ale získala jen čtyři fiftýny a Pegulaová čtyřmi gamy v řadě vývoj otočila. Sadu zakončila čistou hrou na servisu.
Do druhého setu vstoupila Sabalenková bojovně. Brzy prolomila soupeřčin servis a utekla do vedení 3:0. Díky stoprocentnímu servisu poté sadu dotáhla a srovnala. Rozhodl třetí set, kde Sabalenková získala v úvodním gamu další brejk. V šesté hře odvrátila tři brejkboly, další smazala v osmém gamu. Duel poté zakončila třetím využitým mečbolem.
První grandslam pro Anisimovovou?
Anisimovová postoupila do druhého grandslamového finále za sebou a zabojuje o premiérový grandslamový titul. V červenci neuspěla v rozhodujícím duelu ve Wimbledonu s Polkou Igou Šwiatekovou, které podlehla dvakrát 0:6.
Čtyřiadvacetiletá Anisimovová, která plní na newyorském betonu roli nasazené osmičky, porazila Ósakaovou i ve třetím vzájemném duelu. V poměru vítězných míčů ji předčila 50:32. Utkání otočila po necelých třech hodinách.
Čtyřnásobné grandslamové vítězce Ósakaové nepomohlo ani 15 es. Čtvrtfinálová přemožitelka Karolíny Muchové přesto zaznamenala nejlepší grandslamový výsledek od loňského návratu po mateřské přestávce.
První set patřil Ósakaové, která sice nevyužila dvakrát náskok brejku a nedopodávala sadu za stavu 5:4. V následném tie-breaku ale uspěla 7:4. Ve druhém setu měla pro změnu třikrát výhodu brejku Anisimovová. Ani ona sadu v 10. gamu nedoservírovala, ve zkrácené hře ale zvítězila 7:3.
Rozhodlo se ve třetím setu. Zde již byla Anisimovová na servisu stoprocentní a díky brejku ve čtvrté hře, získala klíčový náskok. Za stavu 5:3 nevyužila nejprve dva mečboly, vzápětí odvrátila stejný počet brejkbolů. Poté již třetí možnost na ukončení zápasu proměnila.