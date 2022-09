Krejčíková promarnila šance a po obratu Krunićové se loučí s US Open, Williamsová míří do třetího kola

Tenistka Barbora Krejčíková loňské čtvrtfinále na grandslamovém turnaji US Open neobhájí. Šestadvacetiletá rodačka z Brna, která plnila roli nasazené třiadvacítky, prohrála na betonových dvorcích ve Flushing Meadows se Srbkou Aleksandrou Krunićovou 6:2, 4:6, 2:6 a skončila již ve 2. kole. Krunićová vyzve v další fázi Rusku Ljudmilu Samsonovovou. New York 7:29 1. září 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Barbora Krejčíková na US Open | Zdroj: Profimedia

„Zápas se zlomil kvůli mým nevyužitým šancím. Ty jsem dřív proměňovala. Když se mi to ale nedaří, tak si ty důležité balony vezme soupeřka a vyhraje,“ řekla po utkání českým novinářům Krejčíková.

Dvojnásobná vítězka loňského Roland Garros Krejčíková zaznamenala po únorovém zranění lokte další slabší výsledek na grandslamu. Při obhajobě titulu ve French Open vypadla hned v úvodní fázi, později se ve WImbledonu dostala do 3. kola.

Třetí nejvýše postavená Češka na turnaji měla duel proti 96. hráčce světa dobře rozehraný a díky třem brejkům získala první set. O tři roky starší Krunićová ale přestala později chybovat a díky stoprocentnímu servisu ve druhé sadě duel vyrovnala.

„Určitě musela přidat a něco změnit. Bohužel se tam utkání zlomilo. I ve třetím setu jsem si vytvořila šance, jenže jsem je neuhrála. Musíme se na průběh utkání podívat, poučit se a jít dál,“ uvedla Krejčíková.

V rozhodujícím třetím setu neztratila Krunićová od stavu 2:2 ani jeden game a po hodině a 52 minutách si zajistila premiérový postup do 3. kola US Open. Krejčíkové nepomohlo ani sedm es, naopak zaznamenala 38 nevynucených chyb.

Svěřenkyně trenéra Aleše Kartuse bude mít v New Yorku ještě šanci ve čtyřhře, kde bude bojovat s Kateřinou Siniakovou. „Doufám, že se nám bude dařit. Když už mi singl nevyšel, dám do deblu všechno, abychom tu byly co nejdéle,“ dodala Krejčíková.

Williamsová pokračuje

Třiadvacetinásobná grandslamová šampionka Serena Williamsová, která může na turnaji uzavřít profesionální kariéru, postoupila v New Yorku do 3. kola.

Čtyřicetiletá americká hvězda zdolala před zaplněnými tribunami kurtu Arthura Ashe světovou dvojku Anett Kontaveitovou z Estonska 7:6, 2:6, 6:2 a v další fázi vyzve Australanku Ajlu Tomljanovicovou.

Šestinásobná vítězka US Open Williamsová naznačila loučení v zářijovém vydání magazínu Vogue, kde prohlásila, že se „vyvíjí směrem od tenisu“. Poté, co v úvodu US Open přešla přes Danku Kovinićovou z Černé Hory, zdolala nyní za dvě hodiny a 29 minut druhou nasazenou Kontaveitovou.

„Ještě ve mně něco málo zbylo. Tohle prostě umím nejlépe. Miluji výzvy a zvládám je,“ řekla Williamsová v rozhovoru na kurtu.

Bývalá dlouholetá jednička držela s Kontaveitovou krok a v deváté hře prolomila poprvé soupeřčin servis. Za stavu 5:4 sice set nedopodávala, v následné zkrácené hře ale už byla Američanka při podání stoprocentní. Zisk prvního setu pečetila esem.

„Jsem jen Serena. Poté, co jsem prohrála druhý set, jsem si pomyslela, že ze sebe musím vydat fakt to nejlepší, protože tohle může být ono,“ narážela Williamsová na možný konec.

Výsledky tenisového turnaje US Open Muži, dvouhra - 2. kolo: Draper (Brit.) - Auger-Aliassime (6-Kan.) 6:4, 6:4, 6:4, Chačanov (27-Rus.) - Monteiro (Braz.) 6:3, 6:3, 5:7, 6:4, Wu I-ping (Čína) - Borges (Portug.) 6:7 (3:7), 7:6 (7:4) 4:6, 6:4, 6:4. Ženy, dvouhra - 2. kolo: Kruničová (Srb.) - Krejčíková (23-ČR) 2:6, 6:4, 6:2, S. Williamsová (USA) - Kontaveitová (2-Est.) 7.6 (7:4), 2:6, 6:2, Samsonovová (Rus.) - Fernandezová (14-Kan.) 6:3, 7:6 (7:3), Tomljanovicová (Austr.) - Rodinová (Rus.) 1:6, 6:2, 7:5.