Strýcová ve čtyřhře na US Open dohrála ve třetím kole a může přijít o post světové jedničky

Světová deblová tenisová jednička Barbora Strýcová skončila ve čtyřhře na US Open ve 3. kole. Wimbledonské vítězky Strýcová se Sie Šu-wej z Tchaj-wanu nestačily stejně jako na Roland Garros na Ljudmilu Kičenokovou a Jelenu Ostapenkovou a s ukrajinsko-lotyšským párem prohrály 4:6 a 3:6. New York 6:12 3. září 2019

„Soupeřky nás úplně přehrály. Když to sedne Ostapenkové, tak to střílí z jakéhokoliv úhlu kurtu. Zkoušely jsme tentokrát všechno, jenže ona prakticky všechno vracela a zabíjela. I proto jsme se do zápasu nemohly dostat,“ hodnotila Strýcová, kterou Ostapenková nastřelila smečí do zad stejně jako forhendem Sie Šu-wej.

Strýcová s Sie Šu-wej mají jistý Turnaj mistryň ve čtyřhře, kvalifikovaly se jako první z párů Číst článek

Tchajwanka navíc hrála od druhé hry s nataženým tříslem, kvůli kterému se nechala ošetřovat. „Pro jistotu si to nechala ovázat, aby jí to víc nebolelo. Během zápasu si už ani nestěžovala a neovlivnilo nás to,“ řekla Češka.

V Paříži i v New Yorku podlehly Kičenokové a Ostapenkové ve stejné fázi. „Tentokrát jsme to odehrály o trochu lépe. Ony ale obecně nejsou pár, proti kterým hráváme rády, protože se proti nim nikdy nedostaneme do rytmu,“ řekla Strýcová.

Od triumfu v londýnském All England Clubu je Strýcová deblovou jedničkou. „Lidi si to uvědomují, někdo mi i pogratuluje. To je moc hezké. Soupeřky proti mně ale chtějí předvést svůj nejlepší výkon, protože přede mnou už nikdo lepší není,“ prohlásila třiatřicetiletá hráčka, jež může po US Open o první místo přijít.

Dostat se před ní můžou Francouzka Kristina Mladenovicová s Maďarkou Tímeou Babosovou, k tomu ale potřebují závěrečný grandslam sezony poprvé vyhrát. Strýcová se Sie Šu-wej si jako první pár sezony zajistily start na Turnaji mistryň. Účast v Šen-čenu měly jistou už před zápasem třetího kola.

Výsledky tenisového US Open

Ženy:

Dvouhra - 4. kolo:

Andreescuová (15-Kan.) - Townsendová (USA) 6:1, 4:6, 6:2, Mertensová (25-Belg.) -Ahnová (USA) 6:1, 6:1.

Čtyřhra - 3. kolo:

Kičenoková, Ostapenková (14-Ukr./Lot.) - Strýcová, Sie Šu-wej (2-ČR/Tchaj-wan) 6:4, 6:3.

Smíšená čtyřhra - 3. kolo:

Čchan Chao-čching, Venus (Tchaj-wan/N. Zél.) - Peschkeová, Koolhof (8-ČR/Niz.) 6:3, 7:6 (7:0). WTA čtyřhra (ženy) | 35. týden 2019 Jméno Národnost Turnajů Bodů 1. Barbora Strýcová Česká rep. 18 8270 2. Kristina Mladenovicová Francie 15 8040 3. Tímea Babosová Maďarsko 15 7840 4. Kateřina Siniaková Česká rep. 17 6035 5. Su-wej Sie Tchaj-wan 18 5755 6. Barbora Krejčíková Česká rep. 14 5620 7. Elise Mertensová Belgie 14 5615 8. Demi Schuursová Nizozemsko 22 5105 9. Ashleigh Bartyová Austrálie 12 5085 10. Šuaj Čang Čína 20 5075