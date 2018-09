Plíšková prohrála se Serenou Williamsovou a na US Open končí stejně jako loni ve čtvrtfinále

Pro tenistku Karolínu Plíškovou skončilo US Open stejně jako před rokem ve čtvrtfinále. Česká hráčka nedokázala na grandslamu v New Yorku zopakovat předloňskou výhru nad Serenou Williamsovou a s Američankou v dusném večeru tentokrát prohrála 4:6 a 3:6. New York 6:44 5. září 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Karolína Plíšková na US Open. | Foto: Geoff Burke-USA TODAY Sports | Zdroj: Reuters

Z českého pohledu je letošní US Open ve dvouhrách minulostí. Mezi muži nebyl žádný český hráč poprvé od roku 1970. Ženy sice prošly premiérově v open éře v šesti do třetího kola, ale k branám finále se ani jedna z nich už nepřiblížila. Jedinou českou vítězkou dvouhry tak zůstane Hana Mandlíková z roku 1985.

„Jsem samozřejmě zklamaná, protože jsem mohla zahrát o hodně líp,“ řekla Plíšková. „Na druhou stranu čtvrtfinále grandslamu je vždy dobrý výsledek. Neprohrála jsem se špatnou hráčkou, Serena je pořád jednou z nejlepších.“

Na dvorci Arthura Ashe se osmá nasazená Plíšková v prvním setu dostala do vedení 3:1 a pak nevyužila tři brejkboly na 4:1. "Tam se to lámalo," uvedla Plíšková.

Sice měla náskok, ale vývoj určovala Williamsová, která v úvodu utkání často chybovala. V prvních pěti gamech udělala Američanka 16 nevynucených chyb, ale jakmile udržela míče v kurtu, Plíšková nestačila. Proto od stavu 4:2 prohrála osm her v řadě. V posledním gamu první sady měla náskok 40:0, přesto o podání přišla.

„Obě jsme na začátku hledaly rytmus. Serena ho v závěru toho setu našla, to byl ten rozdíl. Netrefovala jsem míče čistě,“ hodnotila česká tenistka. „Ve druhém setu jsem hrála lépe, ona už ale byla na servisu silná. Snad na všechny mé brejkboly zahrála první servis. V důležitých chvílích hrála lépe,“ řekla Plíšková.

Až za stavu 0:4 získala hru ve druhé sadě, a to díky dvojchybě Williamsové. Snížila poté na 2:4 a mohla ještě zápas zkomplikovat. Při podání soupeřky vedla 40:0, jenže bývalá jednička ukázala sílu. Výborným servisem ztrátě zabránila a při čtvrtém brejkbolu v téže hře dala eso rychlostí přes 180 km/h.

Další drama už se nekonalo. Po hodině a pětadvaceti minutách Williamsová ukončila zápas velkolepě - napálila eso, eso, smeč a eso. Zápas vystihuje statistika: Plíšková s favoritkou prohrála na vítězné míče 12:35 (3:13 na esa).

„Má strašný tlak, když jí to jde. Je vidět, že se cítí v pohodě, chodí do toho. Předloni na sebe měla tlak větší, to to tady šla vyhrát. Teď si hraje víc v klidu. Servírovala výborně, přišlo mi hodně prvních servisů, hodně es a dobře podání míchala,“ řekla Plíšková.

Šestatřicetiletá Serena Williamsová, která útočí na čtyřiadvacátý grandslamový titul, se v semifinále střetne s Lotyškou Anastasijí Sevastovovou.