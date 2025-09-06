Mrzí mě, že to neklaplo. Soupeřky byly o chloupek lepší, říkala po prohře ve finále US Open Siniaková
Tenistka Kateřina Siniaková druhý titul v dámském deblu na US Open nezískala. Společně s americkou spoluhráčkou Taylor Townsendovou prohrály v New Yorku ve finále s kanadsko-novozélandskou dvojicí Gabriela Dabrowská, Erin Routlifová 4:6 a 4:6.
„Mrzí mě, že to neklaplo, ale myslím, že soupeřky byly o chloupek lepší. V důležitých momentech zahrály lépe, obzvlášť na returnu bylo méně chyb,“ hodnotila svůj finálový výkon Kateřina Siniaková.
Společně s Američankou Townsendovou neztratily na cestě do finále ani set a i když to tentokrát na titul nevyšlo, hodnotila česká reprezentantka newyorský grandslam kladně.
„Jsem moc ráda, jak jsem poslední zápasy hrála. Říkala jsem, že se tady trápím, taky jsem se konečně cítila, že vím, kam to letí. Cítila jsem se dobře a ty poslední zápasy to ukázaly,“ těšilo českou tenistku.
„Jak Taylor říkala, mrzí nás, že nemáme tu hlavní trofej. Ale určitě super turnaj a budeme na sobě pracovat dál,“ řekla Siniaková, která byla navzdory porážce v dobrém rozpoložení.
Kateřinu Siniakovou teď po US Open čeká série turnajů v Asii. Na tom nejbližším bude hrát jen singla, pak bude opět kombinovat obě disciplíny. A třeba v Soulu si zahraje znovu debla s Barborou Krejčíkovou. Na dalších turnajích opět s Townsendovou.