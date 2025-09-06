Mrzí mě, že to neklaplo. Soupeřky byly o chloupek lepší, říkala po prohře ve finále US Open Siniaková

Tenistka Kateřina Siniaková druhý titul v dámském deblu na US Open nezískala. Společně s americkou spoluhráčkou Taylor Townsendovou prohrály v New Yorku ve finále s kanadsko-novozélandskou dvojicí Gabriela Dabrowská, Erin Routlifová 4:6 a 4:6.

New York Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Kateřina Sinaková a Taylor Townsendová s trofejí pro poraženého finalistu US Open

Kateřina Sinaková a Taylor Townsendová s trofejí pro poraženého finalistu US Open | Foto: Robert Deutsch | Zdroj: IMAGN IMAGES via Reuters Connect

„Mrzí mě, že to neklaplo, ale myslím, že soupeřky byly o chloupek lepší. V důležitých momentech zahrály lépe, obzvlášť na returnu bylo méně chyb,“ hodnotila svůj finálový výkon Kateřina Siniaková.

Přehrát

00:00 / 00:00

Poslechněte si, jak hodnotí své výkony na US Open tenistka Kateřina Siniaková

Společně s Američankou Townsendovou neztratily na cestě do finále ani set a i když to tentokrát na titul nevyšlo, hodnotila česká reprezentantka newyorský grandslam kladně.

„Jsem moc ráda, jak jsem poslední zápasy hrála. Říkala jsem, že se tady trápím, taky jsem se konečně cítila, že vím, kam to letí. Cítila jsem se dobře a ty poslední zápasy to ukázaly,“ těšilo českou tenistku.

„Jak Taylor říkala, mrzí nás, že nemáme tu hlavní trofej. Ale určitě super turnaj a budeme na sobě pracovat dál,“ řekla Siniaková, která byla navzdory porážce v dobrém rozpoložení.

Kateřinu Siniakovou teď po US Open čeká série turnajů v Asii. Na tom nejbližším bude hrát jen singla, pak bude opět kombinovat obě disciplíny. A třeba v Soulu si zahraje znovu debla s Barborou Krejčíkovou. Na dalších turnajích opět s Townsendovou.

David Prouza Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Mohlo by vás zajímat

Tenis

Nejčtenější

Nejnovější články

Aktuální témata

Zprávy z domova, Zprávy ze světa Sněmovní volby 2025, Volební průzkumy, Petr Pavel, Petr Fiala, Andrej Babiš, Markéta Pekarová Adamová, Marek Výborný, Vít Rakušan, Zdeněk Hřib, Tomio Okamura, Koalice Spolu, ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Hnutí STAN, Piráti, Hnutí ANO, Hnutí SPD, Stačilo!, Motoristé Sobě, Česko 2025, Online k ruské invazi na Ukrajinu, Vladimir Putin, Volodymyr Zelenskyj, Donald Trump, Elon Musk, Si Ťin-pching, Evropská unie, Vinohradská 12, Ověřovna!, Kutnohorská sekta, Společnost nedůvěry, Rozděleni Evropou, Akce: Výbuch, České klima, Film, Můj rozhlas, Počasí, Tipsport extraliga ledního hokeje 2024/2025, Fotbalová liga 2024/2025, Biatlon

Doporučujeme