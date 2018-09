‚Spíš zklamané než pyšné.‘ Krejčíková se Siniakovou prohrály deblové semifinále

„Teď jsme asi spíš zklamané než pyšné. Přeci jen jsme chtěly vyhrát a uteklo nám to o pár míčků. Ale když si sesumíruju celý rok, tak jsme splnily všechno, co jsme chtěly,“ řekla po semifinálové porážce ve čtyřhře na US Open Barbora Krejčíková.

Při zápase měla zavázanou ruku, aby zamaskovala modřinu po obětavém zákroku z předchozího duelu, i Kateřina Siniaková se na síti překonávaly. S Asleigh Bartyovou a Coco Vandewegheovou, které patří léta k deblové i singlové špičce, držely krok. Ale ten poslední, v napínavém tiebreaku přece jen udělaly zkušenější soupeřky.

„Snažily jsme se dělat maximum, pár ‚skorošancí‘ jsme měly. Je to těžké, protože Coco, když je v rytmu, tak servíruje dobře. Bartyová neservíruje tak rychle, ale má to skvěle umístěné. Takže to bylo těžké,“ vystihla Kateřina Siniaková klíčový faktor semifinále – podání.

Přesto to byl pro českou dvojici úspěšný grandslamový rok. Siniaková s Krejčíkovou vyhrály 16 zápasů v řadě, získaly dva tituly a jednou se dostaly do semifinále. Účast na Turnaji mistryň mají už dávno jistou.

„Určitě jsme se zlepšily. Měly jsme těžké zápasy, kdy jsme hrály špatně, a přesto jsme prošly. Můžeme hrát za každé příležitosti a dokonce vyhrát. Na kurtu jsme určitě jistější,“ myslí si Kateřina Sinikaová a dokazují to.

Vzestup českého páru dokazují i čísla ve světovém žebříčku, ve kterém mohou být Češky po US Open v nejhorším případě trojkou a čtyřkou mezi deblistkami.

Jejich přemožitelky Asleigh Bartyová a Coco Vandewegheová si o grandslamový titul z New Yorku zahrají s nasazenými dvojkami Timeou Babosovou a Kristinou Mladenovicovou.

O titul ve dvouhře se utkají Serena Williamsová a Naomi Ósakaová. Serena Williamsová je podeváté ve finále US Open a v sobotu bude útočit na čtyřiadvacátý grandslamový titul. Šestinásobná vítězka newyorkského turnaje v letošním semifinále deklasovala Lotyšku Anastasiji Sevastovovou za hodinu a pět minut 6:3 a 6:0.

V boji o titul se Williamsové postaví dvacetiletá Japonka, která je po výhře v druhém semifinále nad Madison Keysovou z USA 6:2, 6:4 poprvé v grandslamovém finále.

Tenisový grandslamový turnaj US Open v New Yorku (tvrdý povrch, dotace 53 milionů dolarů):

Ženy:

Dvouhra - semifinále:

Ósakaová (20-Jap.) - Keysová (14-USA) 6:2, 6:4, S. Williamsová (17-USA) - Sevastovová (19-Lot.) 6:3, 6:0.

Čtyřhra - semifinále:

Bartyová, Vandewegheová (13-Austr./USA) - Krejčíková, Siniaková (1-ČR) 6:4, 7:6 (8:6), Babosová, Mladenovicová (2-Maď./Fr.) - Stosurová, Čang Šuaj (Austr./Čína) 6:4, 7:6 (7:4).