V důležitý moment jsme si promluvily a uvolnily se, říkají po otočeném finále Krejčíková se Siniakovou

Tenistky Barbora Krejčíková s Kateřinou Siniakovou získaly svůj třetí letošní grandslamový titul. Po triumfech na Australian Open a Wimbledonu se radují i na US Open. Finále proti domácímu páru Caty McNallyová, Taylor Townsendová se pro český pár přitom dlouho nevyvíjelo dobře. Češky ztratily první set 3:6 a ve druhém prohrávaly 1:4. Otočili ho ale na 7:5 a třetí set získaly už jednoznačně 6:1. Po finále se rozpovídaly pro Radiožurnál. New York 12. září 2022

Jaké pocity teď po vítězství zažíváte?

BK: Obrovskou radost, že se nám to podařilo, protože finále se pro nás dlouho nevyvíjelo vůbec dobře. Ale když jsme se v důležitý moment trochu uvolnily, promluvily si a zasmály se, tak se ten zápas začal otáčet. Začaly jsme se zlepšovat a hrát lepší tenis. Naopak soupeřky nevěděly, co mají hrát. Jsme moc rády i za fanoušky, kteří nám fandili, že se nám to podařilo vyhrát.

Co jste si řekly, že jste se tak dokázaly uvolnit Kateřino?

KS: Bára to řekla přesně. Nešlo to podle našeho plánu, protože jsme nehrály úplně nejlépe. Bojovaly jsme ale o každý balon. Bára řekla, že se nestane nic horšího, než že prohrajeme. Takže jsme se uvolnily a jsem moc ráda, že to takhle dopadlo. Je to neuvěřitelný pocit. Nechce se mi tomu ani věřit, že jsme to takhle otočily. Dostaly jsme se nahoru, začaly jsme hrát svůj tenis a soupeřky vůbec nevěděly, co mají dělat.

V 26 letech máte všechny grandslamy, olympijské zlato i titul z Turnaje mistryň. Jste prvním párem, kterému se to povedlo. Co to pro vás znamená Kateřino?

KS: Samozřejmě hrozně moc. Zní to krásně, ale člověk si to podle mě ani neuvědomí, protože jde turnaj od turnaje. Jsem nadšená z toho, že se nám daří, zlepšujeme se a všechno nám vychází, protože kariéra je dlouhá. Jsem poctěna, že se nám daří.

Jak to zní vám Barboro?

BK: Úžasně. Jsem moc ráda, že i když se nám v průběhu těch let někdy nedařilo, tak jsme se snažily zlepšovat. Myslím si, že to je ten klíč, vytrvat a být trpělivý. A taky si užívat tu cestu, že tady člověk může být, a když se k tomu přidají takové úspěchy, tak je to z toho krásný vnitřní pocit, že jsme něco dokázaly a překonaly jsme nějakou překážku, abychom se sem dostaly.

S předstihem jste se kvalifikovaly na Turnaj mistryň. Jaké budou teď vaše další plány a kde budete brát další motivaci?

KS: Chceme víc.

BK: My hrajeme tenis, protože nás baví, takže motivace tam je. A za sebe můžu říct, že mě baví hrát tyhle velké zápasy, kde je hodně lidí. Je teď ve mně hodně emocí, až jsem zapomněla, co jsem chtěla říct. Snažila jsem se soustředit, ale už mi to moc nejde.

Kateřino pomůžete?

KS: Proto ten sport děláme. Chceme něco dokázat. A když stojíme po zápasu s tou trofejí, tak je to zkrátka super. Takže motivace určitě nebude chybět.

Děkuji. Užijte si co nejlépe tenhle okamžik a hodně štěstí dál.

Děkujeme