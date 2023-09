‚Je to pro mě čest.‘ Vondroušová si váží, že hraje po boku Strýcové, která se na US Open loučí s kariérou

Wimbledonská šampionka Markéta Vondroušová drží svou zatím nejdelší vítěznou sérii na grandslamech. V ženské dvouhře zvítězila už devětkrát v řadě. Pro Vondroušovou je teď ale speciální také soutěž deblistek kvůli rozlučkovému turnaji Barbory Strýcové, se kterou teď na US Open ráda spojila síly. New York 9:51 1. září 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Barbora Strýcová s Markétou Vondroušovou | Foto: Andrew Ong | Zdroj: ČTK / AP

„Pro mě je velká pocta, že se mnou chce hrát posledního debla. Kdybych si to představila jako malá, bylo by to neskutečné. Už jsme spolu hrály v Austrálii před čtyřmi lety, kde to bylo super,“ připomíná pro Radiožurnál Sport Markéta Vondroušová, že s Barborou Strýcovou hrála úspěšně už v roce 2019 na Australian Open v Melbourne a jako nenasazený pár tehdy nebyly daleko od postupu do finále.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si co znamená pro Markétu Vondroušovou hrát s Barborou Strýcovou poslední turnaj kariéry

Teď má pro Markétu Vondroušovou spojení dvou letošních wimbledonských šampionek ze singlu a z deblu speciální význam. Také proto se přišla po svém singlovém zápase podívat přímo do hlediště i na utkání Barbory Strýcové v ženské dvouhře.

„Bára je skvělý člověk, takže pro mě bylo důležité tam být. Pro ni je poslední turnaj hodně emocionální. Debl je ale specifický. Jak jsme tam spolu, je to sranda a je vidět, že si Bára tenis teď užívá,“ přiznává Vondroušová.

„Já myslím, že máme super vztah. Sice jsme se neviděly, když Barča měla Víňu, ale máme teď hezký vztah,“ zmínila Markéta Vondroušová i skoro dvouletého syna Barbory Strýcové Vincenta, který ji nedávno při Wimbledonu překvapil obrázkem.

„My už jsme se skamarádili. Na Wimbledonu mi přinesl obrázek. Bára mi říkala, ať si ho dám do tašky, že mi přinese štěstí. Mám ho tam až doteď,“ prozradila Markéta Vondroušová, která si malého Vincenta užila i po minulém deblovém zápase.

Pokud dorazí na utkání i v pátek, mohl by všem hráčkám na kurtu rozumět. Vondroušová se Strýcovou se utkají s krajankami a loňskými šampionkami US Open Barborou Krejčíkovou a Kateřinou Siniakovou.