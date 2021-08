Thiem titul na US Open neobhájí, rakouskému tenistovi kvůli zranění zápěstí skončila sezona

Sedmadvacetiletý hráč měl zápěstí pět týdnů v ortéze a přišel o Wimbledon i olympijské hry, z nichž se ale kvůli špatné formě a snaze o přípravu na US Open omluvil ještě před zraněním.

Nakonec nenaskočí ani do turnaje v New Yorku, kde loni zaznamenal životní úspěch. O ukončení sezony ve středu informovali jeho zástupci v tiskové zprávě.

„Jsem hrozně zklamaný, že nemohu obhajovat titul na US Open a přijdu o zbytek sezony. Ale vím, že to tak musí být. Mám před sebou ještě dlouhou kariéru, takže se vrátím, až budu úplně v pořádku a v dobré formě,“ uvedl ve vyjádření na sociálních sítích Thiem.

Léčba se vyvíjela dobře, ale po návratu na kurty se potíže znovu ozvaly. „Když jsem hrál, začalo to opět bolet. Doktoři mi řekli, že zápěstí potřebuje víc času. Shodli jsme se na konzervativní léčbě a na tom, že nechám zápěstí nějakou dobu odpočívat. Bylo to těžké rozhodnutí, ale vím, že to jinak nejde,“ dodal.

Prohlášení Dominica Thiema:

US Open začne 30. srpna. Thiemovi patří šesté místo ve světovém žebříčku, i když se mu letos příliš nedařilo. Jeho maximem bylo semifinále na květnovém turnaji Masters v Madridu.

Od té doby do osudného zápasu s Francouzem Adrianem Mannarinem, při němž se za stavu 5:2 zranil, vyhrál jen jedno ze čtyř utkání. Vypadl v prvním kole i na oblíbeném Roland Garros, kde v letech 2018 a 2019 prohrál až ve finále s vládcem pařížské antuky Rafaelem Nadalem ze Španělska.