Tenistům v New Yorku začne v pondělí poslední grandslam sezóny. A mohl by se klidně jmenovat „návrat mužské špičky.“ Zatímco loni na US Open chybělo pět hráčů z nejlepší světové jedenáctky, letos neschází nikdo z favoritů - ani současných ani těch minulých. V tamním Corona Parku se představí všichni šampioni posledních 14 let New York 17:21 26. srpna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Roger Federer a Rafael Nadal. | Zdroj: Reuters

V červenci ve Wimbledonu to s návratem ještě nevyšlo, z travnatého grandslamu se na poslední chvíli Andy Murray odhlásil. Ale US Open, kde v minulosti triumfoval, už by mu utéct nemělo.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Nadal, Djoković, Federer nebo někdo jiný? Na US Open bude o titul bojovat kompletní mužská špička

Britský tenista ustál první střety amerického betonu se svým operovaným tělem, a dokonce si pochvaluje, že se na kurtu přece jenom cítí lépe než před několika týdny po turnaji ve Washingtonu, kde po třech výhrách z turnaje odstoupil. Pohyb i údery jsou stále jistější i díky tréninkům s nejlepšími hráči, kteří do New Yorku dorazili s předstihem.

I díky startu vítěze US Open 2012 se na grandslamu poprvé od loňského Wimbledonu představí pohromadě parta často nazývaná jako „velká čtyřka“. Kromě Andyho Murrayho jsou v ní ještě nepoměrně slavnější Srb Novak Djoković, Španěl Rafael Nadal a Švýcar Roger Federer, který se prý v New Yorku po delší době cítí úplně zdravý.

Tenistky Marie Bouzková a Karolína Muchová si poprvé zahrají v hlavní soutěži US Open Číst článek

„Jsem nadšený, že jsem tady znovu zdravý s dobrými pocity, chci to brát postupně a uvidíme, co se stane,“ prohlásil před reportéry na novém stadionu Louise Armstronga Roger Federer, který ale označil za hlavní favority Rafaela Nadala a Novaka Djokoviće. Jsou to vítězové dvou minulých grandslamů a také dvou velkých turnajů před US Open. Srb vyhrál v Cincinnati, Španěl těsně před tím v Torontu.

„Samozřejmě je důležité, co se stane před grandslamem, když hrajete dobře před ním, je snazší hrát dobře i na gradslamu, o tom není pochyb,“ říká Španěl, kterému se povedlo navázat na vynikající antukovou část sezóny. Po titulu v Torontu se snažil nabrat nové síly a připravoval se na grandslam bez zápasového stresu. V Cincinnati, kde triumfoval Djoković, totiž nestartoval.

„Byl jsem bez soutěžení, ale ne bez práce,“ usmíval se Nadal, který se tak prozatím vzdal šance Novaku Djokovićovi oplatit porážku ze semifinále Wimbledonu. Kdyby se teď utkali v New Yorku, mohlo by to být vzhledem k losu až v zápase o titul.

Kvitová začne US Open proti Wickmayerovové, Plíškovou čeká v 1. kole Dijasová Číst článek

A byla by to zřejmě ta nejočekávanější finálová sestava, pokud by na toto utkání skutečně došlo. Španěl je podle sázkových kanceláří druhým největším favoritem na titul v New Yorku právě po Djokovićovi.

Jednatřicetiletý Srb po překonání zdravotních potíží zřejmě našel novou motivaci a v počtu grandslamových trofejí z mužského singlu ještě může nahánět dvacetinásobného šampiona Federera, věří muž, který Djokovićovi jako trenér pár měsíců pomáhal.

„Nejdůležitější je to, že našel zpátky svoji cestu. Je tam, kde si myslím, že má být. Myslím, že má na to, aby překonal hranici dvaceti grandslamů. Pevně věřím a doufám, že na to dosáhne. Myslím, že to má nastavené tak, jak to má být, a proto ten úspěch přišel a můžou přijít další,“ myslí si bývalý tenista Radek Štěpánek, který Srba přivítá jako hlavního hosta na své říjnové rozlučce.

Tou dobou už budeme vědět, jak letošní US Open dopadlo, jestli vyhrál Djoković, Nadal, Federer nebo někdo další. Už teď ale můžeme tušit, že vítěze čeká mnohem těžší boj o titul ve srovnání s minulým rokem, kdy v New Yorku chybělo šest hráčů z nejlepších jedenáctky tehdejšího světového žebříčku.