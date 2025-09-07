‚Hrajeme proti sobě rádi, většinou to znamená boj o titul.‘ US Open čeká finále Sinnera proti Alcarazovi
Souboj o titul na US Open a také o post světové jedničky, to nabízí nedělní finálový zápas mužské dvouhry na US Open. V New Yorku proti sobě nastoupí Jannik Sinner a Carlos Alcaraz. Hvězdy současného tenisu budou ve finále grandslamu letos potřetí. Na Wimbledonu se radoval Ital, na antukovém Roland Garros pak španělská světová dvojka. Zápas na betonovém kurtu v New Yorku začne ve 20 hodin.
Sinner s Alcarazem ovládli od začátku roku 2024 všechny grandslamy. Ital triumfoval čtyřikrát, Španěl třikrát. A ještě jedno číslo, jde o jejich třetí finálový souboj na grandslamu v této sezoně.
Oba na sebe naráží často i na jiných turnajích, přesto Jannik Sinner odmítá, že by byli velkými rivaly.
„Hrajeme proti sobě rádi. S ohledem na naše žebříčkové postavení to totiž znamená, že nás většinou čeká boj o titul. Mimo kurt ale máme úplně normální vztahy, a to se týká i členů našich týmů. Já se na to finále moc těším,“ přiblížil Sinner, který do finále postoupil jako druhý v pořadí, a tak na tiskové konferenci dostal na Alcaraze řadu dotazů.
Padla i otázka na to, v čem se Španěl zlepšil. „Hodně se zlepšil na servisu. Nejenže mu létá rychle, ale navíc má ještě vysokou procentuální úspěšnost. A celkově je konzistentnější, dříve míval v zápase momenty, kdy šla úroveň jeho hry dolů, teď už ne. Na každém turnaji dojde daleko,“ řekl se o svém soupeři Sinner.
A jeho slova nemohla být přesnější. Alcaraz totiž na posledních osmi turnajích došel pokaždé do finále. A jako poražený odcházel jen dvakrát. Teď bude chtít Sinnerovi oplatit porážku z Wimnbledonu.
„Podívám se určitě na naše poslední zápasy, abych viděl, co jsem udělal dobře, a co se naopak nepovedlo. Prostě udělám všechno tak, abych byl co nejlépe připravený,“ nastínil Alcaraz.
„S Jannikem nemůžete očekávat, že vám něco nechá zadarmo. V posledních dvou letech totiž ohromně zapracoval na fyzické kondici. Je schopný hrát na 100 procent dvě, tři i čtyři hodiny,“ chválil Sinnera.
Alcaraz by se v případě vítězství nad Sinnerem vrátil na první místo žebříčku ATP. A naznačil, že v takovém připadě by opět veřejnost překvapil novým účesem.
Souboj dvou aktuálně nejlepších tenistů světa začne po 20. hodině. Radiožurnál Sport bude zápas vysílat v přímém přenosu.